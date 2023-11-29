審計報告｜無牌食肆5年倍增　食環稱巡查不見工廈食堂招待公眾

近年不少工廈成「美食天堂」，開設林林總總的食肆，惟按規例工廠食堂不得招待公眾人士。審計署今日（29日）發布新一份審計報告，提到無牌食物業處所的數目，由2018年的498間，增至今年6月的1,178間，大增1.36倍。在識別無牌食物處所後，分區環境衞生辦事處會每周巡查監察，並採取適當的執法行動。數據顯示，食環署於今年首8個月，就經營無牌食肆的持牌工廠食堂，作出了40宗檢控。



審計報告又指，根據研究顯示，有工廈食堂違規招待公眾人士，但食環署表示，日常巡查未見違規行為。審計署認為，食環署需檢視有關巡查行動，並採取適當的跟進行動。



審查10間工廠食店 食環署沒發現違規

審計報告提到，雖然工廠食堂不准招待公眾人士，食物製造廠亦不准招待顧客在處所內進食，但審計署根據受歡迎的餐館，並搜尋網站後發現，就10個被揀選作審查的食物業處所而言，公眾人士可在內用餐，而食環署對相關的食物業處所展開的日常巡查，卻無發現此等不符規定情況。

食環署亦回覆稱，要查核某持牌食物製造廠是否經營作無牌食肆，需要大量證據和調查，要有充足的證據方可作出檢控，如有必要會調派喬裝顧客的人員蒐集證據。食環署又稱，不時展開特別行動，包括秘密監察或喬裝顧客行動，以處理有關問題，今年1月至8月期間，就經營無牌食肆的持牌工廠食堂作出40宗檢控。

審計署認為，由於查核此等不符規定情況屬日常巡查其中一項規定，食環署需要考慮檢視查找持牌食物業處所經營無牌食物業（例如工廠食堂或食物製造廠經營食肆）的措施，並採取適當的跟進行動。

無牌食肆的數量（審計報告）

281間無牌食物業處所在營運

審計處亦根據環境衞生系統的統計數字提到，無牌食物業處所數目由2018年12月31日的498個增至2023年6月30日的1,178個，上升680個，增幅達137%；而同期營運中的無牌食物業處所，則由203個增至281個，上升78個，增幅為38%。

審計處認為，食環署需要密切監察無牌食物業處所的數目，包括區內無牌食物業活動的特點，以制訂適當措施應對有關事宜。

另外，為阻遏無牌食物業活動，如情況符合特定準則，食環署可採取即時拘捕行動。不過，數據顯示，即時拘捕行動的平均成功率，由2018年50%，下跌至2022年的35%。審計署認為，食環署需檢視相關行動的做法。