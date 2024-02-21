過渡性房屋｜陳月明：打鼓嶺昇平村最快下月落成　憂交通超負荷

位於打鼓嶺的博愛醫院過渡房屋「博愛昇平村」，目標今年首季完工，未有具體竣工日期。身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的選委界立法會議員陳月明透露，「博愛昇平村」最快下月中落成，擔心1000名過渡房屋居民入伙後，當區交通超出負荷，促請博愛醫院安排接駁巴士，接載過渡房屋居民往返粉嶺站。



「博愛昇平村」容納約1000人居住

「博愛昇平村」去年一月動工，位於打鼓嶺村校昇平學校的舊址，預計今年首季落成，提供約600個單位，容納約1,000人居住。

身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的選委界立法會議員陳月明透露，「博愛昇平村」最快下月中落成，擔心1000名過渡房屋居民入伙後，當區交通超出負荷。（潘耀昇攝）

陳月明：「博愛昇平村」最快下月中落成 憂交通超負荷

本身是北區區議員並居於打鼓嶺的陳月明今天（21日）出席傳媒茶聚時表示，一直關注打鼓嶺交通問題，居民主要靠兩條交通路線往返打鼓嶺和粉嶺港鐵站，分別是上水至打鼓嶺的九巴79K線，以及港鐵粉嶺站至坪輋的52K專線小巴線，她坦言兩條線繁忙時間一向「逼爆」，香園圍口岸通關後情況更嚴重，不少打鼓嶺居民反映中途已客滿，「飛站」未能上客。陳月明擔心，最快下月中落成的「博愛昇平村」1000名過渡房屋居民入伙後，交通更加超出負荷。

促請巴士、小巴加班 或提供接駁巴士接載昇平村村民

陳月明曾經向當局提出兩個方案解決交通問題，第一，是要求巴士公司和小巴公司加班應付需求；第二，是希望營運「博愛昇平村」的機構博愛醫院，提供接駁巴士，接載過渡房屋居民往返粉嶺站。她正等待當局交待妥善的交通方案，否則不但是對過渡房屋居民造成不便，日後她倡議打鼓嶺發展生態文化旅遊，交通配套更加成為障礙，希望當局正視問題。