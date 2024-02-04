打鼓嶺鄉委會倡殯葬城用地發展創科　不支持上水屠房遷入

打鼓嶺鄉事委員會今天（4日）發表北部都會區研究報告，建議香園圍口岸一帶發展為「日、夜經濟區」，集商業、住宅、醫療、娛樂於一身，與鄰近的深圳蓮塘產生協同效應，吸引跨境人流，表明「不支持」將上水屠房、上水濾水廠和污水廠遷移到該區。



發展跨境綠色運輸連接打鼓嶺至粵東

打鼓嶺鄰近深圳羅湖和蓮塘口岸，所在的粵東地區有4,000萬常住人口，是香港人口五倍。報告建議，增設跨境綠色運輸交通工具連接粵東鐵路網，利用地理優勢帶動兩地人流，近香園圍口岸一帶集中發展商業服務、零售、金融、醫療、休閑、消費及娛樂項目，透過兩地經濟合作產生協同效應，成為「日夜經濟區」。

打鼓嶺設立創科高等教育學院培育人才

報告又建議，打鼓嶺定位發展創新科技，參考科學園的規模，至少需要600至1,000公頃土地發展創科，區內吸引創科企業落戶，與新田科技城發揮協同效應，同時在打鼓嶺發展創科高等教育學院，提供創科課程，以及為學生提供實習機會，培育創科研究人才，促進兩地人才交流。

倡沙嶺殯葬城用地改作數據中心

至於已擱置的「沙嶺殯葬城」選址一帶，設立數據中心和超級運算中心，提供人才公寓，吸引大灣區創科人才來港工作，增強本港創科實力。為協調區內發展，報告提出成立「打鼓嶺區發展辦公室」，由非官守成員領導，聯繫有意發展打鼓嶺的持分者，協調區內發展，並讓居民參與。