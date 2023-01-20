打鼓嶺村校改建過渡房　「博愛昇平村」動工　600伙明年首季入住

博愛醫院過渡性房屋項目「博愛昇平村」今日（20日）舉行動工禮。項目位於打鼓嶺「村校」昇平學校舊址，預計在2024年首季落成後提供約600個單位，容納約1,000人居住。

房屋局副局長戴尚誠表示，政府會繼續加快過渡性房屋落成，並加快興建3萬個簡約公屋單位。他指過渡性房屋紓緩住戶租金壓力，節省下來的金錢可供租戶作個人發展及增值，或用於子女教育。



戴尚誠指，政府已加強宣傳過渡性房屋，包括在樂富設立資訊站，以及舉辦導賞團讓劏房戶參觀。他提到，曾到訪博愛位於江夏圍的另一過渡性房屋項目，看到正在參觀的劏房户非常雀躍，令人鼓舞。

鄉民一度反對 陳月明促政府積極溝通免恐慌

鄉議局主席劉業強、民建聯立法會議員陳克勤及鄭泳舜等人出席典禮。選委界立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明致辭指，打鼓嶺鄉民多年來一直爭取將昇平學校改建成區內多功能休閒活動中心，政府起初未有預先諮詢地區人，便決定改建成過渡性房屋，引致區內居民及學校師生的強烈反對，最終在鄉議局及打鼓嶺鄉事委員會等各方協調下，順利達成一半過渡性房屋加一半活動中心的互利互惠方案，保留校舍及牌樓等。

陳月明稱，理解政府大力推動過渡性房屋發展的做法，但鄉郊地區基建落後，資源匱乏，政府應更主動積極與當地鄉親溝通說明項目，避免造成不必要恐慌。她指，北部都會區內有大量土地未有規劃，項目選址應經過審慎考慮，避免資源錯配、阻礙發展。