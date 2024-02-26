曾國衞歡迎中央出台《前海總規》　指為香港一國兩制提供重要支撐

政制及內地事務局局長曾國衞今日（26日）出席活動時表示，前海是大灣區的重大合作平台之一，政府十分歡迎及感謝中央出台《前海總規》，形容對支持香港特區豐富「一國兩制」實踐，保持長期繁榮穩定提供了重要的支撐和引領方向。



政府今日在政府總部舉行《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》宣講會。參與宣講會的包括人大代表和港區全國政協委員，以及特區政府相關官員。（政府新聞處圖片）

政府今日（26日）在政府總部舉行《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》宣講會，

曾國衞出席活動時表示，前海是大灣區的重大合作平台之一，政府十分歡迎和感謝中央出台《前海總規》。

他表示，前海合作區建設聚焦現代服務業發展，是支持香港優勢產業拓展內地市場的重要載體，也是內地企業通過香港「引進來、走出去」，開拓國際市場的「重要抓手」，有助鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，對香港經濟、社會民生的持續發展至為重要。

他又指，《前海總規》出台對前海和大灣區的高水平建設，以及國家的深化改革開放和全面高質量發展更是有着重大意義，同時對支持香港特區豐富「一國兩制」實踐，保持長期繁榮穩定提供了重要的支撐和引領方向。

曾國衞：會致力把難點、堵點一一打破

曾國衞表示，在中央的大力支持及行政長官的帶領下，香港將繼續發揮好自身優勢，助力前海加快推進各項政策創新、規則銜接、機制對接和現代服務業發展。他指出，在《前海總規》出台後，港深雙方都以「時不我待」的精神積極進行對接，並在本月初召開前海專班會議，商討如何有效推進落實《前海總規》，並邀得國家發改委的領導參加指導。

他表示，香港會繼續支持前海發揮先行先試功能，並與深方共同研究推出更多創新政策措施，例如深化金融業開放創新、提高專業服務業國際化水平，以及擴大貿易、法律事務等領域的對外開放。一方面推進前海的發展和提升港深更深層次的合作，同時支持深圳建設成中國特色社會主義先行示範區的角色，以推動更多的政策創新和突破，讓成功的政策經驗輻射至整個大灣區以至全國，為國家深化改革開放作出更大貢獻。

他提到，今年中國成立75周年的同時，特區政府會繼續積極作為，主動聯繫各灣區城市，優勢互補、深化合作，致力把各發展中的難點、堵點一一打破；將「不通」變成「通」，將「不順」變成「順」，推出更多促進人流、物流、資金流、信息流的措施，讓香港和海外的人才和企業，以至普羅市民，都可以抓緊擁抱灣區的無限機遇；同時支持各灣區城市通過香港這個國際平台邁向國際市場，充分發揮香港「引進來、走出去」的雙向平台角色，以香港所長，服務國家所需。