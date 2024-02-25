曾國衞冀市民支持23條立法　指《香港國安法》是香港定海神針

基本法23條諮詢本周三（28日）截止。政制及內地事務局局長曾國衞今日（25日）出席一個活動時表示，政府十分重視《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的宣傳教育工作，並希望市民可以全力支持《基本法》23條立法工作，為香港設立牢固的國安屏障，維護國家安全。



曾國衞形容「國安．家好」系列活動十分有意義。（九龍社團聯會網站圖片）

曾國衞：安全是發展的前提

曾國衞今日（25日）出席九龍社團聯會「國安．家好」社區推廣系列活動2023-2024啓動禮暨頒獎典禮致辭，表示政府十分重視《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的宣傳教育工作，更於去年12月舉辦「國家憲法日」大型座談會，加深社會各界對國家和香港的憲制基礎和秩序的認識。

他又提到，政府於今年1月30日展開《基本法》23條立法的公眾諮詢，形容為《基本法》23條立法是香港的憲制責任，也是為了完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制。他表示，安全是發展的前提，只有大家共同做好國家安全的工作，才可以在穩定和安全的環境下全力拼經濟、謀發展、惠民生，故希望市民可以全力支持是次立法工作，讓其能早日完成憲制責任，並為香港設立牢固的國安屏障，更好地維護國家安全。

曾國衞今日（25日）表示，政府十分重視《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的宣傳教育工作。（資料圖片/盧翊銘攝）

指應在孩童啓蒙時期及基礎教育教導學生正確國家觀念

曾國衞提到由九龍社團聯會主辦的「國安．家好」系列活動中，得到政制及內地事務局的《憲法》和《基本法》推廣活動及研究資助計劃支持，透過填色比賽、朗誦比賽等生動活潑的活動，提升幼稚園同學和小學生對《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識。

他形容活動十分有意義，稱「人生百年，立於幼學」。他指，正確的國家觀念由孩童的啓蒙時期以至基礎教育便開始培育，若可從小開始認識《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，長大後必定能夠對祖國有所認識，並培養出愛國愛港的情操，因而感謝九龍社團聯會對政府推廣《憲法》、《基本法》和《香港國安法》工作的大力支持。

曾國衞：維護國家主權 市民才能夠獲安全感

曾國衞指「國安．家好」是理所當然的事，「沒有國，又豈有家？國若不安，家又焉好？唯有國家安全興盛，人民才可安居樂業，這是天經地義的事。」他認為只有共同維護好國家的主權、安全、發展利益，香港才能夠長治久安，保持長期繁榮穩定，市民才能夠獲得安全感和幸福感。

他提到行政長官亦在去年《施政報告》中，宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下設立「愛國主義教育工作小組」，協調部門和機構推動國民教育，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容相對接，加強國家歷史文化和國情教育，持之以恆地推動愛國主義教育。曾國衞指，目前正密鑼緊鼓籌備設立相關的工作小組，以盡早開展相關工作。

他又鼓勵在座市民繼續加深認識《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，指《憲法》和《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎和秩序，又形容《香港國安法》是「國家安全的根基」、「是香港的定海神針」。他引述國家主席習近平所說：「『一國』是根，根深才能葉茂；『一國』是本，本固才能枝榮。」他期望每一位都能夠盡力維護國安、促進家好，為國家為香港作出更大貢獻。