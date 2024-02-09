2024年龍年｜曾國衞年三十探訪巴基斯坦裔家庭　再行觀塘夜市消費

今日（9日）是農曆年三十，政制及內地事務局局長曾國衞趁「收爐」前出動，先與副局長胡健民一同探訪兩戶居於九龍城區的巴基斯坦裔家庭，向他們送上別具特色的賀年福袋。其中一戶的夫婦二人在港居住多年，長女長子正在香港就讀大學，他們一家人都很喜歡香港，子女希望畢業後貢獻社會。



曾國衞及胡健民之後到觀塘裕民坊的夜市，身體力行齊齊消費，帶旺經濟。他們又特別到觀塘區議會的攤位，為工作人員打氣。



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曾國衞和胡健民今日在民政事務專員蔡敏君以及九龍城區議員和關愛隊代表的陪同下，一同探訪兩戶居於九龍城區的巴基斯坦裔家庭，向他們送上別具特色的賀年福袋，表達特區政府的心意。

二人首先探訪的一戶家庭。夫婦在港居住多年，已非常適應香港生活，長女長子正在香港就讀大學。局方指他們一家人都很喜歡香港，並視香港為家，希望畢業後能在香港發展，貢獻社會。

他們其後再探訪一戶一家七口的家庭，戶主是職業板球手，今日碰巧有賽事，由其兄長接待局長，向局長介紹家中擺設的獎牌。正在讀小學和幼兒園的子女，均受他的薰陶而熱愛運動。

局方表示，香港作為亞洲國際都會，少數族裔是其中重要的一員。曾國衞喜見他們積極融入香港生活，亦以此為家。他和副局長表示，他們可多與區議員和「關愛隊」聯繫，反映日常生活的需要，政府會盡力協助少數族裔人士更好融入社區，構建更和諧共融的社會。

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曾國衞和胡健民又一同到觀塘裕民坊的夜市，以身體力行，齊齊消費，帶旺經濟。他們特別到觀塘區議會的攤位，為工作人員打氣。局方指自新一屆區議員於年初如期履職後，將「愛國者治港」原則貫徹落實到地區治理架構，促進特區良政善治、令市民安居樂業。曾國衞喜見各區議員都務實有為，全力以赴服務市民。

多名觀塘區區議員陪同曾局長和胡副局長到訪夜市多個攤位，他們祝賀檔主生意興隆。