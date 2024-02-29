世貿部長會議｜丘應樺呼籲支持恢復爭端解決機制全面及有效運作
撰文：文維廣
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商務及經濟發展局局長丘應樺在阿聯酋阿布扎比出席世界貿易組織（WTO第13次部長級會議，他在其中一場會議上呼籲世貿成員，支持恢復爭端解決機制全面及有效運作。
美國與香港之間就香港出口產品標示的爭端，正因世貿上訴機制停擺而一直未解決。
丘應樺在有關爭端解決機制改革的會議表示，相關機制是維持環球貿易可預測性的基石，又指出履行世貿第12次部長級會議的決議，在今年終結前恢復完整和運作良好的爭端解決機制，符合所有世貿成員及商界的利益。他強調中國香港一直參與整個爭端解決機制的改革，以期恢復其全面運作，並將一如既往積極參與討論。
世界貿易組織前年底裁定，美國禁止香港出口產品標示香港製造違反世貿規則，美方揚言無意撤回規定，後來更聲言會就裁決提出上訴。不過，世貿現行上訴機構正因美國阻撓成員任命而停擺。港府曾批評美國的上訴只會在上訴機構恢復時才獲處理，批評美方一方面癱瘓上訴機構，一方面又提出上訴，做法是自相矛盾，濫用程序，拖延撤回產地來源標記規定的責任，指特區政府保留在上訴機構恢復後作出回應的權利，又指會密切留意及跟進發展，維護香港貿易利益及權利。
丘應樺去年5月出席APEC亞太經合組織貿易部長會議時，也強調全面恢復世界貿易組織（WTO）爭端解決機制運作的重要性。
另外，丘應樺出席會議期間，分別與哥斯達黎加外貿部長及馬來西亞投資、貿易及工業部長舉行雙邊會面，就多項經貿議題交換意見，並出席一場午餐會，慶祝世貿服務貿易本地法規守則生效。