世貿部長會議｜丘應樺呼籲支持恢復爭端解決機制全面及有效運作

商務及經濟發展局局長丘應樺在阿聯酋阿布扎比出席世界貿易組織（WTO第13次部長級會議，他在其中一場會議上呼籲世貿成員，支持恢復爭端解決機制全面及有效運作。



美國與香港之間就香港出口產品標示的爭端，正因世貿上訴機制停擺而一直未解決。



商務及經濟發展局局長丘應樺2月28日（阿布扎比時間）在阿拉伯聯合酋長國阿布扎比出席世界貿易組織第十三次部長級會議期間，在有關爭端解決機制改革的會議上發言。（政府新聞處）

丘應樺在有關爭端解決機制改革的會議表示，相關機制是維持環球貿易可預測性的基石，又指出履行世貿第12次部長級會議的決議，在今年終結前恢復完整和運作良好的爭端解決機制，符合所有世貿成員及商界的利益。他強調中國香港一直參與整個爭端解決機制的改革，以期恢復其全面運作，並將一如既往積極參與討論。

世界貿易組織前年底裁定，美國禁止香港出口產品標示香港製造違反世貿規則，美方揚言無意撤回規定，後來更聲言會就裁決提出上訴。不過，世貿現行上訴機構正因美國阻撓成員任命而停擺。港府曾批評美國的上訴只會在上訴機構恢復時才獲處理，批評美方一方面癱瘓上訴機構，一方面又提出上訴，做法是自相矛盾，濫用程序，拖延撤回產地來源標記規定的責任，指特區政府保留在上訴機構恢復後作出回應的權利，又指會密切留意及跟進發展，維護香港貿易利益及權利。

丘應樺去年5月出席APEC亞太經合組織貿易部長會議時，也強調全面恢復世界貿易組織（WTO）爭端解決機制運作的重要性。

另外，丘應樺出席會議期間，分別與哥斯達黎加外貿部長及馬來西亞投資、貿易及工業部長舉行雙邊會面，就多項經貿議題交換意見，並出席一場午餐會，慶祝世貿服務貿易本地法規守則生效。