香港製造︱世貿上訴庭停擺　丘應樺：點上訴睇美國　港府準備應對

美國前年因《港區國安法》禁止香港出口產品標記「香港製造」，世貿爭端解決機構專家組近日裁定違規，美方可以在60天內上訴。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，現時上訴機構受到美方阻撓、並沒有委員：「要睇美國點樣做，佢要上訴，機制喺度，但無一個正式人員喺度，點上訴就睇佢點做法，政府會密切研究佢哋做法，再決定後續行動。」



「香港製造」全世界都知道係高品質，如果美國嘅規定要將佢轉為「中國製造」，對消費者而言有混亂、混淆情況，對消費者亦都唔公平。 丘應樺

「香港製造」全世界都知高品質 轉「中國製造」有混淆

丘應樺今早在電台上表示，港美雙邊貿易美國一直是得益者，香港向美國出口產品不多，相關規定「影響係好輕微」。政府尋求世貿裁決最主要是還香港公道，強調香港作為世貿成員，應享有同等待遇，不應面對美國單方面的歧視性規定。他強調，香港作為單獨關稅區有長遠歷史，「香港製造」受全世界認可及歡迎，代表了優質，改為「中國製造」會對消費者造成混亂。

美國已表明無意改變規定，被問到若果美國「上訴」是否意味無了期的拖延，丘應樺則指，政府內部會探討各種可能性，密切留意美國行動再決定後續應對。

廠商會：「香港製造」食品、中藥較受影響

其中一個有權為香港產品簽發「產地來源證」的廠商會，常務副會長盧金榮批評美國的規定出自政治目的，誤導消費者，無視香港的商貿自主及世貿成員身份。他說過去逾兩年，香港產品入口美國標籤雖改為「中國製造」，報關仍是來自香港，關稅不受影響，所以主要增加了行政工作及成本，個別行業如食品、中藥等因無法標示「香港製造」，影響競爭力，要透過品牌宣傳補救，強調會支持政府繼續向美國及世貿交涉。