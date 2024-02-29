開辦以大學生為對象公共治理研習課程　民建聯：培育公共治理人才

青年民建聯將舉辦大學生公共治理研習課程，以培育公共治理人才為目標。課程費用全免，名額50個，報名日期由明日（3月1日）起至4月5日，課程於6月正式開課。



梁熙（中）表示課程將邀請官員及學者講解政策。（李宇婷攝）

梁熙：讓青年了解國家發展大勢

梁熙指過往民建聯曾舉辦不同的培訓課程，包括「政道一治政理念研習課程」培育政治人才，而是次「明道一大學生公共治理研習課程」會邀請內地及本地的各界精英、資深學者、專家及官員等，分享對於本港社會、國家以至全球各國的發展及治理經驗，讓青年明白國家發展大勢，明白香港未來的方向。

他續指經濟前景不明朗，公務員的穩定性具很大吸引力，政府去年6月宣布容許大學三年級學生投考公務員職位後，青年投考公務員意欲提升，以去年10月份截止的公務員學位職系聯合招聘為例，投考人數較去年收到的申請總數增加約38%。

將邀請陳茂波及李慧琼分享交流

中西區直選區議員施永泰表示，是次課程將會邀請財政司司長陳茂波和人大常委李慧琼等與學員分享交流。學員順利完成課程畢業後，可參加晚會與民建聯立法會議員交流。

民建聯西貢區委任議員莊雅婷認為課程是青年展開人生新篇章的好機會，呼籲有志於服務社會，認同愛國愛港理念的在校本科大學生踴躍報名，名額50人。課程費用全免，報名日期由今年3月1日起至4月5日，課程將於今年6月正式開展。