民建聯「政道」課程69學員畢業　李家超讚民建聯培養政治人才

民建聯舉行「政道 ── 治政理念研習課程」畢業禮，69名參加者畢業。署理行政長官李家超表示對畢業學員寄予厚望，又讚揚民建聯過去為政府提供了政治人才。



本屆政府委任政黨人才 以民建聯最多

李家超表示，對畢業學員寄予厚望，指他們除了四個多月來除了課堂學習，亦拜訪過外交部駐港特派員公署，了解國家在外交方面的發展。

提到愛國者治港，李家超表示政府在培訓政治人才有重要角色，本屆政府在回歸以來是最多政黨人才透過政治委任方式加入政府，當中民建聯最多。

他指參選立法會是另一個參與管治的途徑，但過去立法會久經亂象，直到今年才重回正軌。他同意今年立法會交出了亮麗成績表，並預計今年立法會能通過46條條例，比往年多超過一倍。他認為反映了愛國者原則下，立法會重新履行了憲制職能。

民協不派員參選 譚耀宗：選舉有競爭

中聯辦副主任陳冬致詞時強調，政權由愛國者掌握，是天經地義，從政者要做好示範，擁護「一國兩制」，堅定維護國家的安全。

另外，全國人大常委譚耀宗被問及民協不派員參選立法會，議會會否缺乏反對聲音，他表示政黨是否參選由他們自行決定，相信還有很多人參選，選舉會有競爭。