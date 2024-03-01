兩會｜民建聯提31項建議　李慧琼倡內地客購物免稅額上調至3萬

全國兩會下周在北京召開，民建聯人大代表和政協委員，將合共提出31項建議或提案，其中全國人大常委李慧琼認為內地旅客離港免稅購物額度有上調空間，希望由現時的5000元放寬至3萬元。她在剛結束的人大常委會會議上已提出相關提建，會趁兩會期間再次提出。



民建聯的人大、政協會在兩會期間提31項建議和提案（李宇婷攝）

李慧琼表示，赴港旅客攜帶物品受1996年推出的《中國旅客帶進物品限量表》約束，但如今旅客的購物習慣已經發生很大的改變，建議參照海南免稅目錄及當前消費習慣修訂免稅額上限。她又希望適當放寬大灣區內地居民赴港及外國居民來大灣區旅遊的簽證安排，將「自由行」城市數目由51個擴大至更多省市；及放寬外國居民來大灣區旅遊的簽證安排。

倡讓內地生物樣本和數據過河

為促進生命健康產業在河套發展，李慧琼指需要有政策配套滿足從事相關產業的機構和租戶，如讓內地生物樣本和相關數據跨境流動到香港園區作科研用途，及容許設於香港園區的臨床試驗所可跨境使用和處理所需的內地臨床樣本，希望中央相關部門支持批准內地的科研及臨床試驗採集的生物樣本及相關數據可進入河套香港園區，在做好風險管控的情況下，供合資格的香港院校、科研機構和企業在香港園區內使用。

陳勇：爭取中央支持本港辦更多文化體育盛事

國家「十四五」規劃明確支持香港發展為中外文化藝術交流中心，港區全國人大代表召集人、民建聯立法會議員陳勇建議爭取中央支持，讓更多的體育、文化盛事在港舉行，或讓香港參與協辦，邀請內地文藝團體來港共同參與演出，同時廣納人才，招募香港文化演藝從業員進入內地文藝團體，讓港人有吸收和傳承中華文化精髓的機會。

他又推薦在專業界別有突出成就的香港人到國際組織，如國際奧委會、世界衛生組織、聯合國等任職，讓香港的專業人才在國際層面一展所長，說好中國故事。

其他建議或提案包括進一步推動《愛國主義教育法》在港落實、借助推動體育、文化協助香港說好中國故事和進一步完善香港和內地文物展覽。