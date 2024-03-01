兩會｜黃錦輝：缺中高端人才　倡大灣區設培訓機構助港補人力缺口

全國兩會下星期在北京召開，全國政協委員、選委界立法會議員黃錦輝將提6個提案，包括建議在大灣區設立香港職業培訓機構，指香港目前除高端人才外，中端職業人手方面也出現缺口 ，包括在資訊科技、機電工程、建造、航空等行業，建議香港的職業訓練機構在大灣區設立分校 ，擴大學歷互認和非本地畢業生留港計劃的範圍，吸引更多技術型人才來港就業。



全國政協委員黃錦輝今年擬提6個提案（馮子健攝）

黃錦輝在兩會期間擬提出6個提案，包括一個聯名提案，促大灣區設立「嶺南中醫藥傳承中心」，促進中醫藥的傳承；同時建立橫跨兩岸四地的中醫藥產學研合作平臺，以推動企業、高校和研究機構之間的合作。

他又提出制訂措施便利 DSE 內地考生，建議通過在内地開辦更多文憑試學校和課程、開辦正規文憑考試師資培訓。他亦有提案促進民辦高校發展碩士專業學位研究生教育，建議為民辦院學提供財政支援、加強教師隊伍建設、支援科研專案。

此外，黃的提案亦包括深港共建藍色糧倉，指深港兩地正於大鵬灣推動現代化的水產養殖，應聯手就整個大鵬灣海域的保育、科研和發展制定規劃 ，釋放大臨灣的發展潛力。另一提案建議打造「無廢」大灣區，固體廢物共同治理，建議大灣區城市共同建設和運營先進的垃圾焚化廠，通過先進技術將廢物轉化為可再生能源，推進固體廢物的共同治理。