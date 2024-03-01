設粵港澳大灣區律師顧問小組　張國鈞：就加強法律服務合作提意見

律政司今日（1日）成立粵港澳大灣區律師顧問小組，由律政司副司長張國鈞擔任主席，並隨即舉行粵港澳大灣區法律業務交流座談會。張國鈞指，顧問小組會就大灣區進一步發展法律業務，及加強法律服務合作事宜提供意見。



律政司今日（3月1日）公布成立「粵港澳大灣區律師顧問小組」，由律政司副司長張國鈞（前排中）擔任主席。(政府新聞處)

張國鈞指國家一直支持香港融入國家發展大局。今年適逢《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布五周年，此時成立顧問小組並舉行交流座談會，讓香港法律業界總結經驗，並與律政司共同規劃未來工作，別具意義。

他又指，顧問小組會就在大灣區進一步發展法律業務，及加強大灣區法律服務合作的事宜提供意見。小組設於律政司粵港澳大灣區專責小組之下，共有12名成員，有已取得律師執業證（大灣區）並分別在深圳、南沙和橫琴等大灣區不同地區執業的大灣區律師，亦有具備豐富經驗處理大灣區或涉外業務的香港和內地律師；同時有執業超過10年的資深律師和大律師，亦有相對年青的律師和大律師。

他形容顧問小組的組成有廣泛代表性，對律政司推動大灣區法治建設工作有極大幫助。」他指，大灣區內有三個各具特色、優勢互補的司法管轄區。隨着區內交流互鑑、規則融合的提升，大灣區律師將會有更大的空間發揮獨特優勢。