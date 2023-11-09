張國鈞：善用「一國、兩制、三法域」優勢　深化大灣區合作

律政司副司長張國鈞今早（9日)出席第四天香港法律周致辭時稱，粵港澳大灣區具世界獨有的「一國、兩制、三法域」特色，「三法域」將為區內制度銜接人員流動等帶來挑戰，只要克服挑戰，善用三地法制優勢，將為深化大灣區城市之間的合作提供重要抓手。



張國鈞指大灣區擁有「一國、兩制、三法域」優勢（政府新聞處）

張國鈞又引述國家主席習近平指，要抓緊做實大灣區建設，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。他說，大灣區要不斷實現高水平對外開放，打造法治化營商環境，而大灣區具有「一國、兩制、三法域」的特色，為世界獨有，無先例可依；但「三法域」將為大灣區內制度銜接、規則對接及生產要素和人員流動等帶來挑戰，但只要克服挑戰，善用三地法制的優勢，將為三地深化區內合作提供重要抓手。

港法律執業者處理涉外法律問題能提供「普通法視角」

張國鈞指，國務院辦公廳9月發布經修訂的《香港法律執業者和澳門執業律師在粵港澳大灣區內地九市取得內地執業資質和從事律師職業試點辦法》，將香港和澳門法律執業者報考大灣區考試的執業經歷門檻，由五年降低至三年。他認為，通過大灣區律師考試的港澳法律執業者是「法治灣區」的重要建設者，將在處理案件時，與大灣區內的律師交流互鑒，分享專業經驗；而來自香港的法律執業者亦能提供「普通法視角」，豐富處理涉外法律問題的思路。