兩會｜不設總理記者會　蘇長荣：工作報告有資訊　劉兆佳：防炒作

全國人大會議發言人今日（4日）宣布，今年全國人大會議閉幕後，不舉行總理記者會，如無特殊情況，本屆全國人大往後幾年亦不再舉行總理記者會。多名來自香港的全國政協委員認為新安排無礙外界獲取資訊，其中蘇長荣指所有內容已在政府工作報告中清楚列明，相信此決定不會引起對前景不好的揣測。



全國港澳研究會顧問劉兆佳則估計，可能因三中全會並如慣常般在兩會舉行前召開，即使總理召開記者會也未必能滿足外界對中國經濟情況的關注，不開記者會可避免遭別有用心者炒作消息。



全國政協委員、立法會議員蘇長荣表示，他亦是剛剛知道有關消息，不知道是否由於各種時間等因素作出此安排。他相信這決定，不會引起對前景不好的揣測，因為所有內容已經在政府工作報告中清楚列明。

他指，按照往年，大會中所有資訊都很充份，例如政府工作報告涉及政治、經濟、外交，總理記者會相信亦不會脫離有關政府工作報告的內容。

另一名全國政協委員李大壯表示，不舉行總理記者會的做法無問題，因為現時兩會採取精簡及精準的做法，如全國政協會期只有6天，全體會議亦不超過一個半小時。

至於會否讓人感到缺乏空間回應中外記者提問，李大壯認為不會，因為現時資訊發達，能從不同渠道看到資訊。

全國政協容永祺也指，涉及各項範疇的內容，在政府工作報告已清楚列明，不認為此決定意味總理的地位有所下降。

劉兆佳坦言對不舉行總理記者會不感意外（資料圖片）

每年兩會閉幕，總理記者會被視作重頭戲，吸引大量中外記者採訪。全國港澳研究會顧問劉兆佳坦言，對不舉行總理記者會不感意外。

劉兆佳：三中全會未召開 避免別有用心者炒作不利消息

他估計，今年不舉行總理記者會的其中一個理由，是因為各界十分關注中國經濟政策走向，及中央政府會採取甚麼措施提振經濟，但慣常兩會開會前舉行，通常每年年底召開，旨在制定一些重大方針，特別是經濟政策的三中全會尚未召開，在此情況下，總理即使召開記者會，也未必能回應外界對中國經濟的關注，當局可能為免或會被別有用心的人，炒作不利中國的訊息，因此作出有關決定。