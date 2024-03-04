兩會・政協開幕｜王滬寧：圍繞促進港澳青年融入國家發展開展調研

全國政協十四屆二次會議於今日（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕，全國政協主席王滬寧發表全國政協常委會工作報告，這是他上任後的首份工作報告。王滬寧在回顧過去一年來全國政協常委會的工作時稱，全國政協常委會圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，完善聯繫港澳委員工作機制。



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王滬寧稱，全國政協常委會發揮統一戰線組織功能，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。全國政協常委會學習貫徹新時代黨的治藏方略、新時代黨的治疆方略，就推進藏傳佛教中國化、推進新疆伊斯蘭教中國化等赴西藏、新疆、四川涉藏州縣開展10次調研視察，就加強各民族交往交流交融歷史闡釋和宣傳教育、加強高校鑄牢中華民族共同體意識教育等深入研究。

全國政協常委會召開少數民族界、宗教界反映社情民意座談會，組織開展「委員促三交」系列活動。圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，完善聯繫港澳委員工作機制。

全國政協常委會圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。接待海外僑團來訪367人次，就海外僑胞深度參與共建「一帶一路」調研座談，凝聚僑心、彙集僑智、發揮僑力。