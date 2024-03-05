23條立法｜再有團體到美領事館　抗議言論無的放矢　有違國際指標

特區政府早前對美國政府就《基本法》23條立法的言論，表示強烈不滿及反對，今日（5日）下午繼續有團體到美國駐港總領事館抗議，稱言論無的放矢、謊話連篇，嚴重「雙標」及干預香港立法的權利，並侵犯香港的事務，有違國際指標。



美憂「外部干預」用於消除異見

美國國務院發言人米勒之前發聲明稱，正密切關注香港就《基本法》23條立法，以及對在香港的美國公民、投資和企業的影響，尤其是當局提出對「國家機密」與「外部干預」採取廣泛而模糊定義，可能會被用來消除異見，引來不少團體連日到美國駐港總領事館抗議。

中國香港同心護港總會召集人曹達明說，最近美英不斷干擾香港的內政事務，說三道四，特區政府為《基本法》第23條立法完成諮詢，而米勒則惡意抹黑23條立法本質與內涵，中傷23條的法治原理與行使的國際公義，公然插手香港事務及中國內政，是「此地無銀三百兩」，又說美國同樣有安全法，比香港擬議的更嚴厲。

他續稱23條立法通過後，香港高質量發展和高水平開放將得到更好保障，廣大香港市民和國際投資者都將從中受益，呼籲美國政府請勿在國際間妖言惑眾。他又堅信23條通過後，香港無論投資及營商，將會進入更安全及保障的美好新時代。

團體稱美國只許周官放火

反黑金反港獨關注組召集人黃引祥說，23條立法，正好完善了香港法例的缺失，又指政府共收到逾1.3萬份意見，有近99%表示支持及提出正面意見，實是民心所向。

他提到米勒發表的聲明無的放矢、謊話連篇，哄騙國際針對中國的內政與主權，忘記美國的安全法例長臂管轄，亦未徵詢他國的同意，可謂「只許周官放火，不許百姓點燈」，是嚴重的雙標及干預香港立法的權利，並侵犯香港的事務，有違國際指標，實屬霸道行為，美國作為泱泱大國，請自重及尊重他國的主權。