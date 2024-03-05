政圈風聲｜立會擬最快明加會討論23條　人大政協急回港趕4月通過

當局正草擬《基本法》第23條立法藍紙草案，稍後提交立法會審議。據了解，立法會保安事務委員會及法律事務委員會聯合委員會，最快明天（6日）召開加開會議，討論23條立法諮詢結果。據悉基本法23條草案首讀後兩星期，議員須完成審議，故有心理準備要加會應付。



多名身兼港區全國人大代表、港區政協委員的立法會議員，接到通知今天（5日）晚上乘飛機從北京回港。有政界人士表示，4月15日是全民國家安全教育日，加上國慶75周年活動將啟動，估計23條要趕在4月通過。



3月4日下午，港澳辦主任夏寶龍到北京飯店與港區全國人大代表會面。（港澳辦相片）

夏寶龍日前向港區人大政協稱 希望23條盡快通過

全國人大會議今天（5日）早上在北京開幕，多名港區全國人大代表及港區政協委員，早已身在北京開兩會。日前港澳辦主任夏寶龍先後在北京會見港區人大及政協，都表達希望立法會盡快通過基本法23條立法，認為已經等待了26年半，稱相信立法後香港會有更大的法制保障，令市民更安居和團結。

全國人大會議今天（5日）早上在北京開幕，多名港區全國人大代表及港區政協委員，早已身在北京開兩會。（陳勇提供）

消息：立會最快明加會討論23條 人大政協議員急回港

消息指，多名身兼港區全國人大代表、港區政協委員的立法會議員，接到通知須請假缺席之後會議，並於今天（5日）晚上乘飛機從北京回港，準備出席保安事務委員會及法律事務委員會的聯合委員會，聽取當局匯報23條立法諮詢結果，會議最快明天（6日）舉行，不過翻查立法會網站，仍顯示明天沒有任何會議，預料稍後會有更新。據悉，今次並非「急召」回港，早已給予議員請假回港開會的心理準備。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

政界料23條趕4月通過 估計涉及兩個原因

據了解，基本法23條草案首讀後兩星期，議員須完成審議，故有心理準備需加會應付。有政界人士估計23條立法會在4月通過，因為4月15日是全民國家安全教育日，加上國慶75周年活動將啟動，有必要盡早完成23條立法。

保安局局長鄧炳強回應BBC街訪問23條意見惟多數人拒回應，他稱很多人主動走來說支持23條立法。（盧翊銘攝）

鄧炳強：盡快整理意見書向立法會聯合委員會報告

保安局局長鄧炳強今天（5日）被問到政府會否於本月13日，即兩會結束後的首個立法會大會上，提交23條立法的藍紙草案，鄧炳強表示，會盡快整理收集到的意見書，其後會到保安事務委員會及法律事務委員會的聯合委員會上報告諮詢結果，下一步再推展立法相關工作。