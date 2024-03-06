兩會｜蘇長荣：丁薛祥囑政協十分清醒支持23條立法、九分九都不行

中共中央港澳工作領導小組組長、國務院副總理丁薛祥今早（6日）接見港澳全國政協委員，身兼立法會議員的政協委員蘇長荣稱，丁薛祥認為當前港澳維護國安形勢仍然十分嚴峻，要對一些反華勢力和顛覆力量，敢於鬥爭、善於鬥爭。他又指丁薛祥又要求政協委員要十分清醒地支持《基本法》23條立法：「九分九都不行」



全國政協常委蔡冠深說，丁薛祥在會上表示「一國兩制」是香港繁榮穩定、賴以成功的基石，這個好制度要堅持長期做下去，國家有決心和信心做好。



蘇長荣指丁薛祥要求政協委員十分清醒地支持23條立法（李宇婷攝）

多名港區政協委員在會面後接受視像訪問，其中身兼立法會議員的蘇長荣指，丁薛祥特別強調要築牢港澳國家安全屏障，為「一國兩制」實踐保駕護航，行穩致遠。如果沒有國家安全，「一國兩制」和港澳繁榮穩定無從談起 ，實踐證明維護國家安全只有進行，沒有結束的時候，是需要長久鞏固和時刻警惕的事情。

維護國安形勢仍嚴峻 勉政協要敢於鬥爭

他續指，丁薛祥認為當前港澳維護國安形勢仍然十分嚴峻，包括軟對抗、美西方反華勢力抹黑、攻擊和打壓香港等，要同一些反華勢力和顛覆力量，敢於鬥爭、善於鬥爭，才能保穩定、保發展。

蘇長荣說，丁薛祥認為香港目前最重要事項，就是盡快完成《基本法》23條立法，中央全力支持特區立法工作，這是全社會强烈共識、迫切需要，亦是特首李家超和特區政府的歷史擔當。丁要求政協委員一定要十分清醒地支持立法：「九分九都不行」。這次立法是人心所向、民之所盼，相信一定能順利完成，形容這是保障安全繁榮之法、保障長治久安之法。

蔡冠深引述丁薛祥指國家會堅持長期維持「一國兩制」。（梁鵬威攝）

蔡冠深表示，丁薛祥在會上表示「一國兩制」是香港繁榮穩定、賴以成功的基石，符合國家、民族和香港根本利益，這個好制度要堅持長期做下去，國家有決心和信心做好，亦非常重視和支持香港獨特優勢。

丁薛祥認為香港有不可替代的地位

丁薛祥認為本港獨特優勢有不可替代的地位，提出要在更高水平發展中，做好超級聯繫人的重要平台和渠道作用，中央一定繼續支持香港國際金融、貿易、航運中心地位，亦非常支持普通法制度，及繼續保持國際聯繫，融入國家發展大局等。

至於丁薛祥有否憂慮本港財赤問題，蔡冠深表示，對方看好香港前景，認為去年雖然經濟負增長，但今年有正增長，形勢會逐步做好，絕對沒有任何負面看法。

譚錦球：丁薛祥籲要有定力 「唱衰」中國和香港的雜音非事實

另一位全國政協常委譚錦球表示，丁薛祥提到去年國家經濟位列世界前茅，社會大局穩定，「唱衰」中國和香港的雜音不是事實，一定要有定力和不受干擾。今年港澳發展開創新的局面，展現新的氣象，亦肯定特區政府尤其在紓困方面的工作。