兩會｜丁薛祥見政協　指23條立法有必要、李家超「歷史的擔當」

中共中央港澳工作領導小組組長、國務院副總理丁薛祥，今日上午（6日）出席港澳政協委員的聯組會議。今次也是丁薛祥首次在兩會期間，首次會見港澳政協。有政協在會後引述丁薛祥稱本港的《基本法》23條立法有必要和迫切性，因「國安才能家安」，又指丁對特區政府施政表示滿意。



政協常委施榮懷引述丁薛祥指，特首李家超所做的是「歷史的擔當」，但施指丁未有再作出詳細解釋。



有政協今早與丁薛祥會面後指，23條立法有必要。（梁鵬威攝）

港澳政協委員的聯組會議今早在北京政協禮堂舉行，丁薛祥與中共中央港澳辦主任夏寶龍出席。

有政協委員會後引述丁薛祥指，23條立法有必要，因「國安才能家安」，又引述丁薛祥指中央對特區政府施政滿意，為拼經濟和民生做了很多事；又指香港有很優勢，例如超級聯繫人的角色，中央對香港的信心堅定不移，香港明天會更好 。

施榮懷引述丁薛祥指特首李家超所做的是「歷史的擔當」（蘇煒然攝）

施榮懷：丁薛祥指李家超所做的是「歷史的擔當」

港區政協常委施榮懷表示，丁薛祥形容香港對國家發展「一直發揮不可替代的作用」，希望未來繼續發揮「一國兩制」、聯通世界、作為世界超級聯繫人的優勢，繼續為「一國兩制」事業在香港行穩致遠，進一步發揮作用。

他又引述丁薛祥指，充分肯定特區政府的工作，又提到特首李家超所做的是「歷史的擔當」，希望政協委員繼續發揮好作用，作為政府及市民之間的橋樑，繼續支持特區政府及特首的施政。

至於具體那些工作體現李家超是「歷史的擔當」，施指丁未有具體展開解釋，但提及《基本法》23條立法，由啟動到諮詢完畢，認為特區政府在這方面的工作做得很好，23條立法亦是市民所希望的、看到民心所向，指丁希望香港能夠盡快完成立法，且具有迫切性。

▼2月25日 夏寶龍到訪位於深水埗的社區客廳▼



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丁薛祥對港澳非常了解 讀報得悉夏寶龍訪本港社區客廳

施榮懷感覺丁薛祥對港澳情況非常了解及十分熟悉，亦很關心及關注香港，無法香港發生的大小事情，相信丁都很關注。他又指，丁薛祥在會上提到，看報紙看到國務院港澳辦主任夏寶龍早前來港調研時，曾到訪一個社區客廳，關注有小朋友在那裡做功課，認為只要一步步解決民生問題，香港會做得好好。

莫華倫引述丁薛祥指解決好民生問題，便不會影響政治（資料圖片 / 盧翊銘攝）

莫華倫指丁薛祥稱：解決好民生問題便不會影響政治

另一名港區政協委員莫華倫亦引述丁薛祥表示，希望政協委員能堅定執行愛國愛港、港人治港，及堅定支持23條立法，只要香港穩定，經濟等各方面都好，市民生活會有改善。

至於有否提及經濟民生問題，莫引述丁薛祥指，希望特區政府解決好民生基本問題，就不會影響政治方面，他認為即是市民生活好便不會有怨氣，香港一定要穩定，未來要推動香港與內地更多高深度的合作。

理大校長滕錦光。（資料圖片）

滕錦光指丁薛祥囑：保持國際化特色 加強金融中心建設

另一位港區政協、理大校長滕錦光表示，丁薛祥非常支持香港，相信香港越來越好，指香港在23條立法以後，就可以一心一意發展經濟，提到要保持國際化特色，例如加強金融中心建設，「一國兩制」執行得好，香港就會發展得好。23條立法能保證社會更加穩定安定，大家沒有那麽多要爭拗的事，在「一國兩制」偉大制度支持下，國家的發展會給香港帶來很多機會。

全國政協委員陳清霞。

陳清霞引述指香港要拼經濟

身兼行會成員的港區政協陳清霞表示，丁薛祥指在「一國兩制」下，香港要拼經濟，23條立法在香港有社會共識，大家都想要盡快落實。

何超瓊指丁薛祥鼓勵港澳政協在經濟發展上再做好一些。（Facebook@香港中華總商會）

何超瓊：鼓勵港澳政協經濟發展上再做好一些

全國政協常委何超瓊會後則稱，丁薛祥在會議上鼓勵港澳政協，尤其在經濟發展上要再做好一些，在融入國家發展大局中發揮好自己優勢，又提到在國際整體形勢存在不穩定因素下，政協要留意保護國家安全及捍衛國家主權。至於在政協職能上，就要多做連繫及落實好自己的工作。