23條立法｜諮詢結果出爐　擬加公眾利益辯護、勾結外力者罪加一等

基本法23條立法諮詢結果今天（6日）出爐，政府表明考慮在草案採納4項針對罪行的建議，包括涉及勾結境外勢力的國安罪行應罪加一等、國家秘密罪加入公眾利益免責辯護、間諜活動罪涵蓋使用無人機等行為。此外，當局考慮收緊囚犯獲得提早釋放的門檻、訂明可應對和促使潛逃人回港的措施，草案定稿會盡快提交立法會審議。



基本法23條立法公眾諮詢期2月28日完結。（潘耀昇攝）

23條擬加公眾利益辯護 勾結境外勢力罪加一等

政府今天（6日）公布基本法23條立法諮詢結果文件，歸納收集的13489份意見，當中支持及正面意見佔13297份，反對意見佔97份，不能反映立場的佔95份。政府會參考合適的建議並採納於條例草案之大，包括4項針對罪行的建議：

（一）考慮如果國安罪行涉及勾結境外勢力，應屬罪加一等

（二）考慮就國家秘密相關罪行加入與公眾利益免責辯護

（三）考慮就保護國家秘密，仿效《官方機密條例》第22條，引入類似「資料的保障」的條文。翻查《官方機密條例》第22條，公務人員或政府承辦商若憑藉身分管有或控制沒有合法權限的資料，並披露即屬犯罪。

（四）考慮間諜活動罪涵蓋至使用無人機等無人工具，意圖危害國家安全，接近、查察、越過、進入或出現於毗鄰禁地。

另外，政府亦考慮採納多項改善維護國家安全的法律制度和執行機制的措施，包括4項建議：

（一）訂明可應對、打擊、阻嚇及防止潛逃的措施，並促使潛逃人士回港接受執法和司法程序

（二）考慮完善與危害國家安全罪行相關的刑事訴訟程序

（三）考慮收緊囚犯獲得提早釋放的門檻

（四）研究制定適當措施保障處理國家安全案件或工作的人員