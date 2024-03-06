兩會｜23條煽動罪可否收窄？黃柳權：先完成責任，有需要可再完善

國務院副總理丁薛祥今日（6日）出席港澳地區全國政協委員聯組會，列席的港澳辦前副主任、澳門中聯辦副主任黃柳權會後被問到本港就基本法23條立法，當中的煽動罪行是否可以收窄，他表示憲制責任必須要先完成，「根據以後實際情況，如果日後需要完善的話，都可以完善。」他又說，外資沒必要擔憂23條立法，「其他的國家有國安法影響他們的環境呢？『立法危害營商環境』這是個偽命題」。



身兼全國政協常委的黃柳權今日（6日）在港澳地區全國政協委員聯組會後，被記者追問有外資對23條立法感到憂慮，他表示外資的擔憂是沒有必要。(資料圖片）

黃柳權：外資沒必要憂慮23條立法 外界唱衰香港沒斷過

身兼全國政協常委的黃柳權今日（6日）在港澳地區全國政協委員聯組會後，被記者追問有外資對23條立法感到憂慮，他表示外資的擔憂是沒有必要，事實將證明香港發展會愈來愈好，過去對香港的擔憂多的是，形容外界一些人「唱衰」香港一直沒有斷過，但香港都能在各種風雨之中前進和成長，他對香港充滿信心，相信對維護國家安全更自覺後，很多破壞活動就會減少，有利營造良好的商業環境。

黃柳權說，基本法有很明確的規定，現在社會各界大的方向，就是要支持23條立法盡快完成。（資料圖片）

煽動罪可否收窄？黃柳權：先完成責任，日後有需要可完善

被問到煽動相關罪行是否可以收窄，黃柳權說基本法已經實施了近27年，「這個憲制責任必須完成，首先完成責任，然後在這前提下我們再來，根據以後實際情況，如果日後需要完善的話，都可以完善。」黃柳權又說，基本法有很明確的規定，現在社會各界大的方向，就是要支持23條立法盡快完成。

黃柳權說隨著香港經濟不斷發展，社會各界齊心協力把經濟發展好，對香港的發展充滿信心。（資料圖片）

黃柳權：23條立法危害營商環境是個偽命題

對於有意見擔心23條立法影響營商環境，黃柳權說，各個國家都有國家安全法，「他們為什麼不擔心，在其他的國家有國安法影響他們的環境呢？『立法危害營商環境』這是個偽命題」。被問到外資對香港信心可能不足，黃柳權說隨著香港經濟不斷發展，社會各界齊心協力把經濟發展好，對香港的發展充滿信心。