23條立法｜消息：行政會議今天加會討論23條草案　最快下周三首讀

基本法23條立法公眾諮詢上周三（28日）結束，事隔一周，消息指行政會議今日（7日）下午加開特別會議，討論23條條例草案，最快下周三提交立法會首讀，預料4月中或之前三讀通過。



消息：行政會議今天加會討論23條草案 最快下周三首讀

當局正草擬《基本法》第23條立法藍紙草案，稍後提交立法會審議。立法會保安事務委員會及法律事務委員會聯合委員會昨天（6日）加開會議，討論23條立法諮詢結果。據悉，基本法23條草案首讀後兩星期，議員便須完成審議，故有心理準備要加會應付。消息指行政會議今日下午（7日）加開特別會議，討論23條條例草案，最快下周三提交立法會首讀。

多名身兼港區全國人大代表、港區政協委員的立法會議員，周二（5日）晚上特意乘飛機從北京回港，參與立法會的聯合委員會會議，一天後趕回北京開會。有政界人士表示，4月15日是全民國家安全教育日，加上國慶75周年活動將啟動，估計23條要趕在4月中或之前通過。