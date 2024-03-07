陳茂波：香港是亞洲區內獨一無二、功能全面的國際金融中心

財政司司長陳茂波今日（7日）在金融盛事周啟動儀式致辭時表示，金融盛事周包括三項盛事，顯示香港是亞洲區內獨一無二、功能全面的國際金融中心。



陳茂波在金融盛事周啟動儀式致辭。左起為可持續科技學院創辦人羅寶文、投資推廣署署長劉凱旋、陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、投資推廣署助理署長吳國才，以及米爾肯研究院亞洲區主席胡以晨。（財政司司長辦公室）

陳茂波說，金融盛事周將包括三項盛事，包括匯聚全球頂尖家族辦公室的第二屆「裕澤香江」高峰論壇、聚焦應對氣候變化和綠色低碳轉型的「世界合一論壇」，以及由美國米爾肯研究院（Milken Institute）首次在香港舉辦的全球投資峰會。他指出，這些金融論壇涉及不同範疇，從資產和財富管理中心到國際綠色創科和綠色金融中心，再到私募基金以至另類投資的樞紐，顯示香港是亞洲區內獨一無二、功能全面的國際金融中心。

推動盛事會議 三因素助港成營商旅遊首選地

《財政預算案》提出透過推動盛事活動和主題式會議，將香港打造成為營商及旅遊的首選目的地。陳茂波舉出三項原因，首先，這些活動可帶來高消費的商務旅客群，帶動零售、餐飲、酒店、運輸等行業，亦可聯同其他文化和體育盛事，產生協同效應，暢旺市面的氣氛。

陳茂波在金融盛事周啟動儀式致辭。（財政司司長辦公室）

其次，陳茂波指透過活動「請客來」，讓他們體驗香港的多元、開放和活力，以及是生活優質、安全宜居的國際大都會。

再者，活動可以展示香港國際金融中心的優勢、發展潛力和投資機會，一方面造就更多跨界別、跨領域的合作機會，帶動資金來港，同時亦讓香港更緊貼市場的脈膊。

陳茂波強調，香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，連繫着內地和世界各地的投資者和資本市場，可為投資者和資金創造價值和機會，另一方面，亦為國家和區域的經濟繁榮發展貢獻力量。