財政預算案｜月月放煙火被質疑成本效益　陳茂波：已有團體欲贊助

財政司司長陳茂波今天（3日）發表網誌，繼續解釋新一份財政預算案。預算案建議，每月舉辦煙火及無人機表演，被坊間質疑成本高、回報少，陳茂波透露已經相繼有團體有興趣贊助無人機或煙火匯演的活動，作為它們宣傳計劃的一部分，亦有餐飲及零售商積極籌備新一輪的宣傳活動，希望抓緊時機讓香港的市道更熱鬧。



《財政預算案》2月28日公布當晚，電視台聯合舉辦節目《財政預算案論壇》。（陳茂波網誌相片）

陳茂波：已有團體欲贊助無人機或煙火匯演

陳茂波在網誌表示，因應消費模式轉變，預算案透過不同措施希望建立更多獨特的旅遊亮點，讓旅客「留得耐一啲、使錢盡情啲」，進一步激活本地日夜市道的氣氛。他說，每月舉行無人機及煙火匯演，相信能為市民或旅客，帶來更豐富、更精彩的體驗。

不過，月月放煙火被旅遊界質疑成本效益，陳茂波透露過去數天已相繼有團體表示有興趣贊助無人機或煙火匯演的活動，作為它們宣傳計劃的一部分，也有餐飲及零售商表示，正積極籌備新一輪的宣傳活動，希望抓緊時機加強促銷推廣，政府樂見更多的聯乘推廣活動，讓香港的市道更熱鬧。

《財政預算案》公布翌日（3月1日），陳茂波出席電台聯合節目《財政司司長熱線》（陳茂波網誌相片）

他又說，預算案的三條主線為穩住短期信心、加強對市場預期的引導；加強長期經濟發展的策略部署；確保公共財政的穩健及可持續性，形容樓市「全面撤辣」，是審慎考慮了當前市場的整體情況，以及未來的住宅樓宇供應量充足，才認為辣招不再需要。