黃色火龍果≠麒麟果？火龍果紅白黃營養身價不同 1食法抗氧化增5倍

火龍果家族「稀客」黃色火龍果殺入街市！近日市面出現不少一身鮮黃的火龍果，有商販標榜其為「超甜黃肉」火龍果。也有不少人以為黃色火龍果就是麒麟果，其實兩者也大不同。究竟這黃色火龍果是何方神聖，美味度和營養價值又會否比其他家族成員更超班？



旺角街市有不少攤檔出售「黃肉」火龍果，其實是黃皮白肉的火龍果。（鄒家鳳攝）

火龍果黃皮=黃肉？

火龍果根據其果皮、果肉顏色主要有紅皮白肉、紅皮紅肉、黃皮白肉3類，又分別被稱為白龍果、紅龍果以及黃色火龍果，暫時並沒有黃色肉的火龍果。所以現在市面上看到的「超甜黃肉火龍果」其實是白肉的，台灣網民也因為這種誤解以致切開後見白色肉而大失所望。雖然跟白肉火龍果一樣同為白肉，但三種火龍果在口感和甜度上還是有差異的，大可滿足不同人的喜好。

紅皮白肉、紅皮紅肉、黃皮白肉為火龍果家族三大成員。（photo AC）

火龍果甜度口感比較

１火龍果甜度（微甜到最甜）

白肉火龍果（微甜）＞>黃色火龍果＞>紅肉火龍果（最甜）



２火龍果草腥味（強至弱）

白肉火龍果＞＞黃色火龍果（不明顯）＞＞紅肉火龍果（完全沒有）



３火龍果口感（爽至軟）

紅肉火龍果＞白肉火龍果＞黃色火龍果（最軟）



黃色火龍果＝麒麟果？

不少人以為，黃色火龍果就是麒麟果，這也是個謬誤！其實兩者的外形跟內在均有明顯不同。

麒麟果Vs黃色火龍果（黃龍果）

１體型

麒麟果：體型明顯較小、略呈圓形

黃龍果：體型較大、偏橢圓



２外觀

麒麟果：身上有小刺

黃龍果：身上有軟鱗



３種子

麒麟果：果肉間的種子較大

黃龍果：種子跟一般火龍果無異



黃龍果的種子與一般火龍果無異。（photo AC）

麒麟果種子明顯較大，肉質呈透明。（Pixabay圖片）

４味道

麒麟果一般被認為果肉比黃龍果更絲滑，沒草腥味，甜度也更高



５價錢

麒麟果：售價比黃龍果高出數倍。價格高企的主要原因是因為培植較為困難，不但生長條件要求嚴苛，產量亦較少，自然價格較高。

黃龍果：售價跟一般火龍果相若。



事實上麒麟果算是火龍果當中的稀有品種，屬黃皮白肉類火龍果的一種，跟黃龍果是「親戚」，亦有人將它稱為有刺黃龍。

可以果肉顏色區別火龍果的營養差異。（Any Lane@pexels）

火龍果功效｜降膽固醇、穩定血壓

雖然火龍果家族成員眾多，但基本上營養價值相近，均含多種維生素、礦物質、膳食纖維、多酚類及花青素等植化素，營養價值相當高。加上低熱量、高纖維， 成為近年備受推崇的健康水果。

所有的火龍果均具有抗氧化、降膽固醇、穩定血壓、預防心血管疾病、促進腸道蠕動、助抗癌等功效，不過不同品種的營養素含量也存在差異，黃龍果由於屬於白肉，所以功效也較接近白龍果。

進食紅肉火龍果，可得到更強的抗氧化效果。（Swapnil Potdar@pexels）

火龍果功效｜果皮抗氧化力是果肉5倍

一篇發表在食品科學期刊（Journal of Food Science）的研究指出，火龍果有豐富具強大抗氧化功能的植化素，果皮中的含量是果肉的3-5 倍，因此我們在食用時應該盡量吃至果皮部份，有助攝取更多營養。

另外，紅肉火龍果所含具抗氧化、抗發炎效果的甜菜紅素較白肉火龍果高，美顏和促進健康功能更強。反之白肉火龍果的膳食纖維含量更高，助排便更有效。當中又以麒麟果含的非水溶性纖維更多，暢便功效最為顯著。

參考資料：台灣衛生福利部食品藥物管理署／台灣癌症基金會／搜狐