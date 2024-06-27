降血糖食物｜研究指牛奶助降血糖血壓！哪種奶最有效全脂或低脂？

牛奶脂肪高，除了乳糖不耐症患者外，不少人因怕肥而戒奶！不過，有研究發現，牛奶卻具降血壓、穩定血糖的功用。全脂、半脂、脫脂又有沒有不同？



牛奶降患糖尿病機率12％

新加坡國立大學有研究發現，成年人每日飲用至少240毫升的牛奶，有效減低患上糖尿病的比率達12％。這研究維持長達9年半，找來63,000位住在新加坡的中年人士，要求他們填寫問卷，最後有37,000人完整回答所有問題。當中攝取較多牛奶的人士，比起攝取較低牛奶的人士患上高血壓的風險亦低7％。

研究教授Koh Woon Puay指牛奶及乳製品能降低患糖尿病及高血壓的機率，當中的礦物質如鈣，可有助提高胰島素敏感性，幫助控制血糖。

含高鈣的奶製品均有降血壓的功用。（istock)

全脂奶日飲400克助降血壓

日本亦有研究指牛奶可助降血壓。Kenkoin健康院院長細井孝之及其團隊曾經進行實驗，找來200位20-60歲男士，分成兩組。其中1組，每日攝取400克全脂牛奶及奶製品，兩組人士均有均衡營養吸收及進行適量運動。半年後，根據他們的體重、腰圍、脂肪比率、血壓等進行統計，有運動及飲用牛奶人士，血壓下降的效果較顯著。

日本東京都健康長壽醫療中心副院長原田和昌表示，含鈣質的牛奶及奶製品能幫助改善因攝取過多鹽分而造成的高血壓。

按下圖即睇哪些奶類及奶製品具降血壓功效：

不同奶類/奶製品降血糖、血壓功效

1 牛奶：不論是全脂、低脂、半脂奶均有降血壓功效。

2 乳酪：含有豐富鈣質，同樣有降血壓、穩定血糖的作用。

3 芝士：屬高鈣質的奶類製品，可助降血壓及穩定血糖。

4 煉奶：塗麵包用的煉奶，因經過加工處理並加入大量糖，大大減少牛奶本身所含的鈣質，對於降血壓及血糖的作用不大。

5 淡奶：吃芒果布甸、涼粉時會加入淡奶，令甜品更好吃。但淡奶在加工過程中滲了大量水分，破壞牛奶本身的營養物質，同樣大大降低降血壓及血糖功效。

資料來源：J-milk.jp、DukeNUS medical School、Straitstimes