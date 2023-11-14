入廚貼士｜食譜未必提及的5個美味小秘訣新手必學！別預早切蒜頭?

新手入廚難免會有失敗的時候，作為經驗尚淺的初哥，平常跟着食譜學煮時，除了要留意各種步驟和貼士外，其實也有些注意事項食譜上未必提及，以下就有5個能提升食物味道、你可能一直忽略的小秘訣！



別小看這些以為微不足道的小貼士，早切遲切原來都足以影響食材的鮮味。

按圖看提升味道小秘訣：

1. 不要預先準備蒜頭及洋蔥

蒜頭及洋蔥所發出的氣味會隨着時間增加而變得強烈，因此愈遲切蒜頭及洋蔥愈好。如果一定要預先切，可把已切碎的蒜頭及洋蔥加入蘇打粉和水。使用前記得要沖洗好。



2. 不要去掉番茄籽

番茄內的籽和啫喱狀物品是番茄最濃郁的部份，富含維他命C及谷氨酸，有效緩解疲勞。因此除了要避免令菜式水份多外，切忌除去番茄籽以免浪費。



但切番茄時想避免果汁及果肉流走，日本農夫教大家一種切法，詳情可按：揀番茄貼士｜番茄底部暗藏超甜印記 免冷凍切番茄1招防果汁流出

3. 減少空氣和光線接觸到牛油、油和堅果

光線和空氣內的氧氣會令牛油、油和堅果變得不新鮮和變味。因為堅果含有大量不飽和脂肪酸，具助抗炎、降膽固醇、美肌、護指甲等功效，但這種不飽和脂肪酸分子的穩定亦較差，當經過日曬或接觸空氣後產生氧化作用，便會產生過氧化氫，再分解成醛、酮等物質，產生難聞的油膉味，也代表營養成分被破壞，品質下降。



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4. 先熱鍋後下食材

食材會令鍋子的溫度下降，所以不要忽視預熱鍋子的步驟。對於烹調的效果也會大受影響。



5. 盡早下香草

愈早下香草能令香草發出最多的味道，但對於較嫩的香草愈遲下愈好，以免令它失去鮮味。



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