蝦食譜｜簡易家常菜蒜蓉蒸開邊蝦 加1物索盡精華+妙速挑蝦腸方法
撰文：韓詠儀
蝦食譜｜蒜蓉蒸開邊蝦食譜｜家常菜食譜｜下班後又累又餓，回家做晚餐最重要是「快、靚、正」！這道蒜蓉開邊蒸蝦只需15分鐘便做好，撒上芫荽或蔥花裝飾，賣相吸引。清甜的鮮蝦配搭香噴噴的蒜蓉和豉油，送飯一流，偷懶的話可用現成的蒜蓉醬，不用自己剁更方便。
這道菜式材料簡單，用急凍蝦或新鮮蝦都可以，想蝦入口鮮甜，開邊時記得把略帶苦澀的蝦腸去掉，便美觀又美味。（按此看快速挑蝦腸技巧）蒸前放上薑蓉和指天椒碎，去腥之餘微辣惹味，更可把浸軟的粉絲切段，放在碟中與蝦同蒸，讓粉絲盡吸蝦汁精華，鮮味更濃！
蒜蓉開邊蒸蝦（蒸）
蝦10隻、蒜頭2個、油3湯匙、生抽2湯匙、指天椒1隻、芫荽碎適量、薑蓉2湯匙
1.蒜頭切碎，備用。
2.指天椒去籽、切碎，備用。
3.平底鍋燒熱，下油，放入蒜頭炒香，盛起備用。
4.蝦洗淨，剪去蝦腳、蝦鬚。
5.在蝦背切一刀開邊，不要切斷蝦身，挑出蝦腸，並把蝦平放碟上。
6. 把薑蓉、蒜頭和指天椒均勻地鋪在蝦上。
7. 大火隔水蒸3至5分鐘至蝦剛熟。
8. 撒上芫荽碎及生抽即成。
健康小貼士：
蝦含蛋白質、維他命A、B群、鈣等營養，蝦殼中亦含甲殼素，能有助預防骨質疏鬆症。不過蝦容易引起過敏，對海鮮敏感的人士要留意。
