雪櫃收納｜隔夜餸放邊格？日本達人教正確擺位 蔬果保鮮勿漏這1步

雪櫃收納｜大時大節菜餸有多冇少，無論準備的食材，或吃剩的食物都塞滿雪櫃，但如何令食物保鮮期延長、減低食安風險，擺放位置是重要關鍵！到底雪櫃正確擺位法是怎樣？不如參考以下日本大廚小林幸司及日本媽媽的建議，執好雪櫃過肥年！



雪櫃收納｜儲存量8成省電費

要做好雪櫃收納，第一件事當然要了解雪櫃的運作。大多數雪櫃中的冷空氣都是從上而下流動，如果把雪櫃塞得太滿，便沒有足夠空間令冷空氣往下流動，令雪櫃難以降溫。同時亦因為雪櫃感溫器感應到的溫度不夠低，加強製造冷風，結果因為過度運作而令電費增高。最理想的雪櫃存物量是8成滿。

將食物放那層才可以有效地保鮮呢？按圖看雪櫃每層應放甚麼食物：

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雪櫃收納｜食物存放正確位置

雪櫃門：醬料、調味料

根據日本節目《生活小貼士》，大廚小林幸司表示因為雪櫃門溫度變化很大，最好放不怕溫度變化的東西。例如醬料、調味料或飲料。

小林幸司還表示雞蛋不應放在雪櫃門蛋格，因為雞蛋容易因溫度變化而變壞，建議放在櫃下層中央位置。

第2層：熟食、即吃食物

如壽司、乳酪。因為它們需要冷一點的去防治細菌滋生。

第3層：飲品

不過有一點要注意，由於冷空氣從上而下流動，將方形盒的包裝飲品塞滿此格會有阻冷空氣向下沉。所以也不能完全沒有空位

第4層：生肉類

只有即日食用的新鮮肉類才可放於此格。如果不是即日食用的需放在冰鮮格保存。

第5層：經包裝的蔬菜

因已包裝的蔬菜排法較密，膠袋會阻隔冷空氣運行，故需放於最底層。

了解雪櫃食物正確擺位後，便要學會收納及保鮮的放法。日本媽媽收納技巧出名高超，大家不妨向她們多多學習，收拾一下雪櫃的擺位！

按圖按雪櫃收納及保鮮貼士：

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雪櫃收納｜食物保鮮貼士

1. 保持整潔 一目了然

避免雪櫃太過凌亂，日本媽媽們都會用保鮮盒作整理，盡量可以一眼看清。而且保鮮盒也可以維持適當的溫度。

2. 維持固定區域 防交叉感染

盡管用保鮮盒也要形成一些固定區域，讓生食和熟食做區隔，避免交叉感染。

3. 加小標纖 清晰免混亂

有日本媽媽會將所有調味料放入玻璃瓶再加上小標籤，一樽樽放於雪櫃門。

雪櫃收納｜蔬菜保鮮

根據蔬菜統營處建議，如果想將散買的蔬菜保鮮，可以有以下做法：

先把蔬菜放在通風處吹乾或把水氣抹去，再用微濕的報紙包捲蔬菜放入膠袋後才冷藏



不過謹記蔬菜存放愈久愈不新鮮，營養亦會少，所以應盡早食用。

雪櫃井井有條便能避免食物堆積過期丟棄，造成浪費。

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資料參考：蔬菜統營處 - 《蔬菜小常識》、日本NTV電視台節目 - 《生活小貼士》