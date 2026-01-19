藍莓功效｜新鮮／急凍藍莓／藍莓乾營養比較哪最好？藍莓汁=精華?

急凍藍莓、新鮮藍莓功效比較｜藍莓富含花青素，具抗氧化及護眼等功效，是10大超級食物（super food）之一，無論新鮮藍莓、急凍藍莓、藍莓乾、藍莓汁等都令人趨之若鶩，但是否新鮮藍莓才營養豐富？藍莓乾、藍莓汁是藍莓的精華，是否更具健康價值？註冊營養師（澳洲）林漪菱（Elaine）為我們逐一比較，更提醒我們要小心進食！



研究：三分之二水果 急凍比新鮮更富營養

英國切斯特大學曾進行冷凍水果和新鮮水果營養價值的研究，發現近三分之二的蔬果，冷凍後維他命C和抗氧化物質含量增多，藍莓是其中之一。而美國食品醫藥局報告則指出兩者的營養價值相若。

（iStock）

藍莓乾｜卡路里=新鮮藍莓7倍

Elaine則認為新鮮藍莓、急凍藍莓和藍莓乾三者的抗氧化和膳食纖維，其實都沒有很大的差別，但因藍莓乾經過脫水步驟，令濃縮了的藍莓乾的熱量和糖分增多，若以同等重量如100克來計算，新鮮和急凍的熱量分別是57和51卡路里，而藍莓乾則是350卡路里。

2023哈佛醫學院列10超級食物 護腦助防癌每日1杯藍莓降心臟病15%

以同等重量計算，藍莓乾的熱量是新鮮和急凍的約7倍。（iStock）

新鮮藍莓、急凍藍莓、藍莓乾 抗氧化力無異

至於維他命C方面，Elaine表示新鮮藍莓的維他命C會較急凍藍莓豐富，而藍莓製成果乾後更會大量流失，不過，抗氧化和膳食纖維，則三者的分別不大。但若以同一粒藍莓而言，其實它的熱量和糖分也是沒改變。而《The New York Times》網站亦曾刊登來自《Journal of Biomedicine and Biotechnology》的研究，指新鮮藍莓、急凍藍莓和藍莓乾，主要差別是糖分和維他命C，其餘營養素相若。（見下表）

3種藍莓的營養比較（以100克約2/3杯計算） 熱量

（Kcal） 糖

（g） 維他命C

（mg） 維他命A

（IU） 維他命E

（mg） 維他命K

（ug） 膳食纖維

（g） 新鮮藍莓 57 10 9.7 54 0.6 19 2.4 急凍藍莓 51 8.5 2.5 46 0.5 16.4 2.7 藍莓乾 350 63 15 250 -- -- 5

藍莓未必可護眼減視力退化？

急凍藍莓會令維他命C增加，除了未經證實外，Elaine更指新鮮和急凍藍莓含量差不多的花青素，能減慢視力退化速度的說法，其實也是未完全得到確認。早前衞生署亦表示，並無足夠證據支持藍莓的花青素對防治疾病有確切功效。

藍莓經壓榨成汁，減少了膳食纖維，濃縮後小心攝取過量糖分。（iStock）

藍莓好處｜新研究：藍莓助防癌失智症4功效 日吃多少降心臓病15%

1 降低癌症風險

2 促進心臟健康

3 預防認知障礙

4 維持腸道健康



藍莓汁營養｜纖維少糖分高

至於藍莓汁，常被標榜它是藍莓的精華，營養以倍數增，但Elaine並不認同，「其實，榨汁的過程，會破壞細胞壁，果皮的渣滓也會棄掉，令其膳食纖維減少，也容易攝取過量糖分。」

新鮮的藍莓因飽足感低，容易不知不覺吃多了，而攝取過多熱量。而急凍藍莓雖然維他命Ｃ不及新鮮藍莓，但總比其他高脂高糖的冰涼甜品營養豐富，作為消暑解熱的替代品，可減少脂肪和糖分的吸收，不容易增磅！

產自熱帶地區的生果一般都不宜放入雪櫃冷藏，會影響生理變化，破壞細胞反應阻礙熟成，或變黑。 可以冷藏的生果 適宜 不適宜 藍莓 芒果 士多啤梨 香蕉 車厘子 牛油果 覆盆子 木瓜 提子 奇異果