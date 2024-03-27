補腎食物｜腎癌患者10年升55%！營養師推20強腎食物 莓類抗炎最強

補腎飲食宜忌｜我們會擔心自己患上心血管疾病、肺病等，卻好像很少注意腎臟健康。除了多飲水，你也不會刻意去為腎部着想而改變飲食習慣，是吧？原來攝取適量的鉀質，正是影響腎臟健康的關鍵。



講補腎之前，要先理解腎臟的運作，其實腎臟有如一個天然的過濾器，香港營養師學會註冊營養師陳穎琪（Kritney）就說：「腎臟主要由大量的微血管球組成，幫助血液排出體內的廢物如尿素和多餘的水分、維持電解質及血壓的平衡。」

香港腎癌患者10年飆升五成半

據香港泌尿腫瘤科學會資料顯示，這10年來腎癌患者數字持續上升，升幅更達55%。一旦有腎病，治療費用極其昂貴，而且也是長期負擔。防患於未燃，不妨參考香港營養師Kritney及外國註冊營養師Charushila Biswas建議的食物來為腎臟進補，有助預防腎病！

腎癌的病徵不明顯，一般患者發現患病時已是晚期。（Unplash）

鉀太高或太低都唔好 成年人應每日攝取足夠鉀質

Kritney指出，腎臟在排洩身體多餘的鈉質時，有助減低水腫和高血壓的情況。醫生一般會建議腎病病人進食低鉀餐，其實鉀太高或太低都不理想。從食物中攝取適量鉀質正是協助腎臟保持電解質平衡的重要營養素。她解釋：「健康的成人每日建議攝取2600至3400毫克的鉀質，而腎病或高鉀質患者則控制在每日攝取1500至2300毫克鉀質。」Kritney指通常一份水果或半熟蔬菜含150至300毫克不等，提醒腎病病人需聽從醫生指示控制蔬果食用量。

請按下圖睇20種外國營養師推薦的補腎食品：

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20種補腎食物

1. 水

醫生建議女性飲8杯水丶男性飲13杯水。

2. 椰菜

椰菜有大量植物生化素、維他命及礦物質，可清除有害活性氧化物的抗氧化劑，可預防癌症、心血管疾病及腎功能衰竭。

3. 紅椒

紅椒不只有維他命C、B6、維他命A、葉酸和纖維，還低鉀，對腎臟健康十分有益。紅椒蘊亦含茄紅素，能預防部分癌症。

4. 洋蔥

洋葱能維持腎功能運作正常，它的類黃酮及槲皮素，能預防脂肪積聚於血管，降低患心臟病與癌症的機會。洋葱低鉀且其鉻質（Chromium）幫助代謝脂肪、蛋白質和碳水化合物等。

5. 蘆荀

高血壓與腎病有一定關係，血壓高的時候，灌流到腎臟的血流壓力都會增加，有機會使蛋白尿增加，腎部的血管收縮及硬化。科學家曾找來高血壓的白老鼠做實驗，發現牠們吃蘆筍後，腎功能如常運作。

儘管蘆筍低卡，又有豐富維他命A、C和K，但鉀質、鈣和磷都偏高，故不能經常食用。（資料圖片）

6. 蒜頭

蒜頭以殺菌功效見稱。不少研究顯示，蒜汁加上甲福明（一種治療二型糖尿病的藥物)會有保護腎臟的功效。

7. 椰菜花

椰菜花是對腎臟有益的十字花科超級食物，蘊含豐富維他命C、膳食葉酸與纖維。椰菜花亦有些對肝臟極重要的化合物，能中和有害物質。

8. 蘋果

蘋果是維他命、礦物質與纖維素的重要來源，其抗炎和抗氧化特性，有助降低壞膽固醇，預防心藏病、癌症與糖尿病。

9. 小紅莓

小紅莓有高抗氧化力，可預防消化道與腎臟的細菌滋生。研究發現，小紅莓甚至有可能醫治草酸鈣腎石，因此營養師建議大家飲小紅莓汁，但要避免飲得過量，對腎部造成負擔。

10. 魚

魚類富含優質蛋白及不飽和脂肪酸，其中奥米加3脂肪酸能減低炎症，亦可預防心臟病、降低低密度脂蛋白膽固醇並且保護腎部。多吸收魚類的多元不飽和脂肪酸能減慢腎病形成。

不過，專家建議，食魚應盡量避開三線魚、黃邊魚，可多吃黃色鯛魚、石斑和多寶魚。（Unplash）

11. 南瓜籽

南瓜籽有大量膳食纖維、維他命E、鋅、蛋白質、銅與鐵質，研究已證實可降低膀胱結石風險。不過南瓜籽有高磷質，或增加體內的鉀含量，若腎功能問題，應先諮詢醫學意見。

12. 檸檬汁

檸檬汁的維他命C與檸檬酸可維持人體酸鹼度平衡、增強免疫力，據說能對付腎臟問題。營養師建議早上或午餐前飲用檸檬汁，最好是加水稀釋，並盡量不添加精製糖。

13. 覆盆子

覆盆子含有鞣花酸，可中和體内的有害自由基。腎臟營養專家兼營養師Joan Brookhyser Hogan曾極力推薦腎病病人多吃覆盆子。她說紅色代表它有花青素，而覆盆子亦蘊含膳食纖維、維他命C葉酸。

14. 紫薯

腎功能衰退與糖尿病有關，而糖尿病其中一個成因正是飲食習慣欠佳導致癡肥。紫薯有助減輕發炎情况及減重，對預防腎衰竭都有幫助。

15. 藍莓

藍莓抗氧化物多，可清除體內毒素。研究又顯示，對代謝症候群患者而言，藍莓有效抑制腎功能衰退。

藍莓亦富含花青素，有助穩定血糖、血壓。（Pixabay）

16. 士多啤梨

士多啤梨富含抗氧化物，亦有維他命C、鎂和纖維。有指它的抗炎與抗癌功效，對心臟和腎都有莫大裨益，不過此說未獲得完全證實。

17. 車厘子

車厘子跟士多啤梨與其他莓果一樣，都有許多抗氧化物及植物生化素，保護心臟與腎臟健康，建議每日進食。

18. 紅提子

紅提子含白藜蘆醇，即一種天然多酚類化合物，對改善心臟健康與保護腎臟。白藜蘆醇可改善腎部損傷，包括缺血型損傷、藥物引起的損傷以及糖尿病腎病變。

19. 羽衣甘藍

羽衣甘藍可調節餐後血糖指數，而基於糖尿病與腎功能減弱有密切關係，食羽衣甘藍對糖尿病和腎病變症狀都有紓緩作用。

20. 西瓜

西瓜的茄紅素能清除有害活性氧化物，因此可以預防腎部損傷。不過西瓜只能適量進食，否則適得其反。

西瓜茄紅素含量比番茄更高。（Pixabay）

Kritney說：「水果及蔬菜都是鉀質的食物來源，因此它們都有助腎臟正常運作。」此外，名單上有大量莓果類食品，她指草莓、藍莓、蔓越莓、覆盆子和黑莓都是高鉀食物，有助腎臟平衡電解質，惟腎病病人則需按醫生指示控制分量。

相信不少女士都知道小紅莓是女性恩物，是解決尿道炎與膀胱炎的對策之一，Kritney補充：「莓類的鮮紅或紫藍色天然色素來自花青素，是一種很強的抗氧化物，有助保護血管彈性，減少泌尿道感染，從而減低腎臟受感染的風險。」

雖然Joan Brookhyser Hogan大讚覆盆子的功效，但是Kritney認為沒必要只吃一種莓類，建議在日常飲食中多進食不同類型的莓果。（Pexels）

除此之外，若想好好愛護你的腎，對於加工食物就要適可而止。Kritney建議讀者減少食用醃製、燻製及加工食品，例如：香腸、午餐肉、煙肉、鹹蛋、滷味、餅乾等，因為加工過程中通常加入大量鹽及高鈉的調味料，增加腎臟排洩的負擔。

加工食品對人體壞處多，除了嘌呤之外亦容易致癌，不建議常吃。（GettyImages）

另一種不宜攝取過量的還有高嘌呤食物，嘌呤是一種有機化合物，在體內氧化後會製造大量尿酸，同樣會增加腎臟排洩負擔，造成腎功能下降。而高嘌呤食品就包括：動物內臟、肉類、海產和菇類等。

豆腐一向出名高嘌呤，別以為痛風病人才要少吃，原來腎功能不好的人士都要減少食豆腐。（VCG）

香港營養師學會認可營養師、家營營養中心營養師陳穎琪（Kritney）提出了有關補腎的飲食宜忌。（受訪者提供）

資料來源：《STYLECRAZE》、Green asparagus (Asparagus officinalis) prevented hypertension by an inhibitory effect on angiotensin-converting enzyme activity in the kidney of spontaneously hypertensive rats.、Renoprotective effects of garlic、Influence of cranberry juice on the urinary risk factors for calcium oxalate kidney stone formation.、The effect of pumpkin seeds on oxalcrystalluria and urinary compositions of children in hyperendemic area.、Plant‐based diets in kidney disease management