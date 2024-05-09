甜椒處理｜去皮除澀味減脹氣 處理甜椒4招　口感柔軟橫切或直切？

甜椒色彩繽紛，常以配角的形式運用在各式料理中，以便提亮顏色。雖說是甜椒，但不少大人小朋友看見甜椒都避之則吉，因為吃不到甜味反而只有苦澀味。其實只要學識以下步驟便可以減低青澀味及提升甜椒口感！



1. 如何去除甜椒苦澀味？

甜椒有3種顏色，分別是紅、黃、綠，含有豐富的維他命C，但因其苦澀味令人拒於門外，尤其外皮綠色的青椒。其實只要去除內部種子及囊狀組織即可！因為其苦味來源是種子和白色的棉絮組織，只要用刀把它們削掉，便能去除苦味。

甜椒苦味來源是種子和白色的棉絮組織（資料圖片）

2. 甜椒烹調後如何保持顏色鮮豔？

甜椒中的青椒跟其他綠色蔬菜一樣，煮耐了顏色會變黃，樣子會變霉。其實有方法可以令它保持鮮艷，按圖參考以下2個方法：

保持甜椒色澤方法1：汆水30秒

放入已滾的水中汆水30秒，瀝乾後再炒。汆水能夠維持鮮豔的顏色同時縮短烹飪時間。

保持甜椒色澤方法2：過油

把青椒放入約 140度 - 180 度的油鍋中燙約10 - 30 秒。過油能夠保持顏色鮮豔，同時更有光澤和香氣。不過注意過油時會吸收油脂，令其口感較油，再炒時可減油分。

3. 減低甜椒草青味方法？

甜椒中的特殊「草青」味也是大家抗拒的原因之一，「草青」味主要來自表皮，所以只要將皮去掉便可以，去掉皮的甜椒還有助減低令胃氣脹的問題。去皮的方法有兩種。按圖參考以下2個方法：

甜椒去皮方法1：焗爐去皮

將甜椒放進已預熱攝氏150-180度的焗爐焗約5分鐘，當甜椒不燙時便可撕去表皮。

甜椒去皮方法2：火槍或爐火去皮

用火槍或爐火將甜椒燒至焦色，再用冷水沖，將燒焦的表皮撕走即可。

4. 不同切法味道口感有別？

甜椒原來可透過不同的切法，突顯不同的味道，下次烹調甜椒時不妨跟日本媽媽kikkoman的方法，令甜椒更好食！

按圖參考日本媽媽甜椒3種切法：

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順紋切：保持爽脆



順紋切即順著纖維，縱向切條。根據日本媽媽kikkoman表示，適合快炒或煎炸類的甜椒料理，此切法令甜椒烹調後仍然保持脆口。

逆紋切：口感柔軟



逆紋切/橫切即與纖維呈現直角，逆紋切條，主要是切斷纖維，令甜椒烹調後質地更柔軟。此切法令甜椒口感不會太硬，適合涼拌、沙律、燉煮、烤焗的料理。

切片：保留原味



切片就是將其內部種籽及與囊狀組織去除後，將甜椒不規則切片。這樣切能突顯甜椒原始的味道和口感，適合燒烤、口味重的料理。

資料參考：Kikkoman 料理の基本