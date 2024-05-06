香草用法｜青醬用羅勒/燜牛腩加月桂葉　6款西餐常用香草最佳配搭

西餐常以香草入饌，對於入廚新手來說，一定滿腦子問號，究竟哪樣食材宜配哪款香草？每種香草有什麼功用？今次集合了6款西餐常見香草，介紹它們的特性及跟什麼食材配搭可令整個菜式相得益彰。



西餐調味料主要分兩大類

香草於西餐中是基本又常用的調味料，跟食材的搭配從不馬虎，搭配恰當的話，可以突出食物的味道，或掩蓋食物的異味。西餐調味料主要分兩大類：香草及香料，香草大多數是新鮮用的葉子和莖作調味料；而香料需要研磨，用植物的皮、果、根及莖作為調味料。

西餐的調味料有乾濕之分，香草是用新鮮葉子和莖；而香料則需研磨。（Pixabay@monicore）

6款西餐常見香草及食材配搭

1.羅勒／九層塔／金不換 與番茄絕配

羅勒（Basil）可謂是意大利菜式中極具代表性的一種香草，台灣叫「九層塔」，泰國叫「金不換」。不論配冷盤熱菜都非常適合，跟番茄更是絕配，不過也適合配搭夏季蔬菜，如茄子，黃瓜等。

將羅勒與松子、大蒜、芝士、鹽、橄欖油用攪拌機攪碎，即成為西餐料理中常見的青醬（Pesto），大多用來提升意粉的風味。

2.迷迭香氣味較強 可掩蓋羊牛膻味

迷迭香（Rosemary）香氣較強烈，據說它的香味可為迷途的人引路，故命名迷迭香。大多的西餐中都經常使用或點綴，於煎肉時最後加上牛油及迷迭香。

由於迷迭香味道強烈，適用於羊肉、牛肉等重口味的肉類搭配，以掩蓋原有的膻味。亦有人會將迷迭香剪碎與調味料混合，用來醃肉，不過需注意醃肉及烹調時間，因為烹調時間愈長會有苦味。

3.百里香／麝香草可殺菌 配燉煮菜式或海鮮

百里香（Thyme）又名麝香草，帶有麝香般的香氣，且具有殺菌效果。跟羅勒使用率一樣高。一般會用來配搭薯仔或需燉煮的菜式，另外亦有用百里香的葉子來去除海鮮、魚類的腥味。

4.番茜口感清新 意法菜或沙律合用

番茜（Parsley）如同芫荽般，不過味道較清淡，在意大利菜、法國菜中使用頻率非常高，多數是在收火後撒入料理中，口感清新。在肉類、海鮮以及清湯中都有廣泛使用，如蒜蓉焗青口、煎鯖魚等。因為口味不重，亦有直接當沙律。

5.月桂葉味帶苦 燜牛腩羅宋湯不可少

月桂葉（Bay Leave）在燜牛腩及羅宋湯中不難發現月桂葉的踪影，新鮮的月桂葉帶有苦味，但乾燥過後苦味便消失，葉子呈長橢圓形。由於月桂葉有清香氣味及留香時間長，特別適合在燜燉菜、慢煮菜如羅宋湯、燉肉等中使用。

6.奧勒岡微辣 番茄醬必備材料

奧勒岡（Oregano）葉子外型是圓尖形的，葉梗帶有紅色及絨毛，生吃有微微的辛辣，而氣味清香。繼羅勒，奧勒岡也是跟番茄絕配的香草，可提升整道料理的風味。而奧勒岡加牛番茄、月桂葉、蒜頭、洋蔥攪碎也是西餐料理中常用的番茄醬。此外，奧勒岡也常被用於撒在Pizza上。

香草除了跟不同食材配搭外，也可用於自製調味料，甚至日常用品。

按圖看3個香草日常應用：

1.月桂葉防蟲香包：將數片月桂葉用手稍撕開，令氣味更明顯，放進透氣紗袋中即可。月桂葉具有防蟲效果，而擺放時間愈久氣味愈濃郁。

2.製薄荷糖：此薄荷糖不是平常在街上買到的一款，是可以加入茶或咖啡中的砂糖，令飲品散發淡淡薄荷味。以1：10的比例（1份薄荷葉，10份黃糖），將所有材料放入攪拌機混合攪碎即成。

3. 番茜辣椒醬：料理撤入番茜辣椒醬真的令人食指大動！只要將3隻辣椒、4瓣蒜頭及120克的番茜放入攪拌機混合攪碎，再加入100毫升油、黑胡椒、鹽拌勻即成。