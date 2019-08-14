【鬼金棒】東京人氣麻辣拉麵現銅鑼灣　為製地獄級辣湯試30種辣椒

辣麻拉麵店「鬼金棒」，衝出日本東京，將拉麵旋風捲到台灣過後，再登陸香港。在台北捷運中山站的「鬼金棒」門外有張有趣的告示「本店拉麵口味相當濃厚強烈，吃不慣重口味或麻辣的人請勿輕易嘗試」，吊詭的舉動卻引來不少食客蠢蠢欲試。今個8月鬼金棒已在香港銅鑼灣開幕，記者亦已前往挑戰辣麻最頂級的「鬼增辣麻拉麵」！ 攝影：黃舒慧

用「挑戰」來形容，一點也不浮誇，因為記者嗜極級麻辣，吃完出一身汗猶如跑步行山後般爽。據《讀者文摘》引述營養師的話，辣椒中有辣椒素（Capsaicin）有助提升代謝率，加促能量消耗，而且辣椒能產熱，也加強用餐的滿足感。

特製辣麻味噌拉麵 – 鬼增辣、 鬼增麻（$120/碗，鬼增辣+$15、 鬼增麻+$15），湯底齊集酸、甜、苦、辣及香氣，帶出不同層次的辛辣味道。

鬼金棒的鎮店之寶是拉麵，不過與別不同的是，拉麵湯底將赤味噌混合麻辣味促成「辣麻拉麵」，辣度由不同數量的唐辛子（辣Kara）混合制定，當中的「卡羅萊納死神辣椒」，絕非烏合之眾，它擁有健力士世界紀錄大全最辣的紀錄。麻味則交由「和歌山葡萄山椒」調成的香麻油（麻Shibi）接力，當拉麵入口嚐到辣味後，香濃的麻味隨即爆起，再緩緩地縈迴口腔，震盪交感神經。

按下圖了解以上各香料食材的原本外貌︰

現場有食客吃了第一口「鬼增」級辣麻味噌拉麵後，表示「好鬼、好鬼辣！」記者先利申，小妹吃得麻加辣，親身品嚐過鬼增級辣麻拉麵，第一口覺得平常，但有好香的辣麻味，麵條盡吸湯汁，麵質煙韌彈牙，湯上的油脂一直鎖住拉麵的熱度。愈吃辣麻的後勁愈強，刺痛快感一直累積令人「興奮」，開始有淚水及鼻水，最後小妹完成是項挑戰，吃罷全部拉麵，嗜極辣極麻的人「去盡」嚐嚐這碗吧！可惜店內未設龍虎榜，否則便可讓自己「名留辣史」。

請點擊以下各圖近看「鬼增」級辣麻味噌拉麵的勁度、店內的點單系統示範，下次來訪時便即刻識用了︰

+ 2

假如不吃辣或者只接受到少量辣的朋友亦有選擇，剛才提到的「鬼增」級是最極級的地獄挑戰，往下數另設不同辣度、不同麻度各佔5級（無、小、中、高、鬼增），心算一下即有25種辣麻程度，食客能自由配搭。想試原汁原味味噌湯，建議選不辣、不麻！「鬼金棒」社長三浦正和先生建議如果客人第一次來訪，宜由淺入深，先試小辣、小麻的拉麵。他還推薦及愛吃高級辣、同時，記者也與店內的職員閒談，得知他們大多吃小辣、小麻（白色碗），或某部分會吃高級辣麻（紅色碗）的拉麵，而記者剛嚐的是鬼增辣麻拉麵（黑色碗）。

三浦正和先生分享，可看看湯上面，如果有一圈圈的油花，代表此碗麵夠新鮮。閣下想試原汁原味的味噌湯，建議大家選不辣、不麻，當辣椒味太強著實會蓋過味噌的風味。

按以下各圖近距離欣賞社長三浦正和精湛熟練的技藝，在觀察的過程中，記者發現一個有智慧的煮麵學問︰「究竟碗內先放湯？還是麵？」答案在圖內︰

+ 9 + 8 + 7

記者問及三浦正和先生有關辣麻拉麵如何誕生，三浦回應因他從事拉麵店已有10年多，希望拉麵的味道有所變化，而且他非常喜歡山椒的味道又嗜好辣和麻味，於是想將這項香料混入味噌拉麵內。現時店內使用的香料都在香港採購，開店前三浦嘗試了二、三十種辣椒才配成現有的辣椒（唐辛子）配搭。

此外，記者亦討教三浦先生，當面對席前的拉麵，如何鑑定優劣？三浦先生解釋每人心中好味拉麵的定義及標準均不同，但湯底的濃厚度及拉麵的粗幼度需互相配合，不可一成不變。麵量與湯量的比例，要觀察麵碗的大小而定，當用筷子夾起拉麵時，拉麵上不能積存過量的油脂。三浦先生自己鑑別一碗好的拉麵，不止單看味道，還重視體感，例如食物溫度、餐廳環境、背景音樂、侍應服務及食後感覺等。

「鬼金棒」社長三浦正和分享開店前嘗試了二、三十種辣椒才配成現有的辣椒（唐辛子）配搭。

按圖多了解免排長龍建議及店內佈置心思︰

日本拉麵是不少人心中的comfort food，熱騰騰香氣誘人，在吸食拉麵時有種幸福知足感，再嚐一口熱湯，特別是濃厚的味噌湯，鹹香和油脂完美融合，一呼一吸間便是享受美味拉麵的樂趣。日本飲食文化源遠流長，吃拉麵的文化在時代不斷演變的步伐下也漸漸新舊亙融或更替。

以下5個吃拉麵的小知識（吃拉麵時要發出聲音？吃拉麵要把湯喝光？拉麵店為何多數提供冰水？拉麵店為何有「替玉」提供？吃拉麵為何又有飯？）不妨參考一下︰

+ 4 + 3 + 2

「鬼金棒」香港

地址：銅鑼灣謝斐道530號

營業時間：11:00-24:00

電話：2481 3383

*「鬼金棒」意思︰日本的鬼怪文化，惡鬼的力量已經相當可怕，如果手上還拿著武器（狼牙棒），鬼的力量變得更加強大。此諺語的意思有如虎添翼之意。