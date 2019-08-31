【Super Food】牛油果籽有效治高血壓、糖尿病　有兩種人不宜食用

「牛油果控」注意！牛油果近年被吹捧為健康食材，不少人更視它為「減肥聖物」，各款牛油果菜款紛紛湧現，如作果醬配多士或伴入沙律。不說不知，原來牛油果一身是寶！今次就由營養師為大家詳盡介紹牛油果。

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營養值上，牛油果含豐富鉀質、葉酸，還有維他命B、C、E等，熱量不低，一個已相當於一碗白飯的熱量。牛油果熱量主要來自其豐富植物油脂，屬不飽和脂肪酸，一個中形的牛油果，已含20克脂肪，相等於4匙油。另外，膳食纖維極為豐富，佔有10克，具有潤腸通便的功效。

牛油果除了果肉會保留外，果籽通常會扔掉，但原來牛油果籽另有用途！美國賓夕法尼亞州大學（Pennsylvania State University）2013年發表的研究指，牛油果籽能改善高膽固醇問題，有助治療高血壓及糖尿病，並有效減少炎症。

營養師建議每週進食2至3個牛油果已足夠。（作者提供）

牛油果籽功效多多，但切勿胡亂沖泡。營養師表示牛油果籽含少量苦杏仁苷及單寧酸，分別會引致嘔吐、頭暈及阻礙人體吸收鈣及鐵。但不用擔心，有害物質經過高溫是可以消除，建議先烘烤牛油果籽，再切片泡茶。牛油果籽茶色為粉紅色，一週沖飲2次就足夠。血壓低、血糖低者不宜飲。牛油果營養豐富，但其脂肪含量高，營養師建議每週食用2至3個就足夠，以免攝取過多脂肪。減肥人士亦不要以單一食物代替主食，要配合均衡飲食。

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen），相信健康沒有捷徑，「未病先防，未老先養」，採用中式茶療和西方營養學，按照不同體質，從內到外改善身段和生活。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「牛油果控留意！」​】

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