【元朗市集】夏祭美食嘉年華　焗花甲臭豆腐蚵仔煎...DIY工作坊

元朗，本來是個充滿假日氣氛、開心熱鬧的地方，但近日卻變得不一樣！錦上路盈匯坊的「夏祭」（The Richfield Summer Festival）市集其實早從7月9日已開始，每個星期的五六日進行美食嘉年華，可惜連月來的社會狀況令每個人都憂心忡忡、煩躁不安，沒有太好心情吃喝玩樂，活動不但停辦了一星期，來訪的遊人也比以往少三四成。小商戶賣力推銷，用心製作的產品似乎得不到回應。不過，每個周末他們依然留守在攤檔，靜待每一位想來鬆一鬆、唞一唞、玩玩逛逛嚐美食的朋友。活動至9月1日，還剩下兩個星期。

元朗夏祭市集於盈匯坊舉行。(文化動力提供)

元朗，出名多美食，分散在不同角落，要吃要玩需多走幾條街，行多幾步路。但盈匯坊的「夏祭市集」卻遠離擠迫的大馬路，自成一角，有齊吃喝玩樂，美食攤檔除了一般香腸、雞翼、碗仔翅，還有古法鹽焗雞髀、臭豆腐、涼拌溏心皮蛋……等。

按下圖看清市集有什麼「美食」和價錢：

鐵板燒生蠔、鐵板燒扇貝每隻$20（文化動力提供）

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吃，又怕肥？這裡還加入不同工作坊，可DIY製作日本頭飾、日本風鈴，天然番梘，還有手繪畫臉，又有油畫、禪繞畫、素描、水墨畫教學時間，連甜品製作 workshop、扭波、魔術技巧和皮革製作。成品還可帶走留紀念，記下你這一天的成果。

按圖看清市集有什麼「工作坊」及「精選貨品」：

油畫工作坊以日式題材為主，讓大家在120分鐘的製作過程中，體驗藝術的樂趣。（文化動力提供）

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玩到累，吃到飽，場內還特設多個打卡位，如土耳其風休閒角落、戶外野餐帳篷、浴衣體驗等，滿足一眾女生或愛留倩影一族。8月23-25日更會進行Sanrio Character Ranking 2019夏祭祝捷會，香港區獲三甲的有Ahiru No Pekkle、Pompompurin和Cinnamoroll，可以穿上浴衣跟他們拍照，還有Sanrio的限定精品出售。小朋友亦不愁沒節目，釣魚樂、活力沙、樂高樂等，合家歡活動，足以消磨一個下午，甚至一整天。

按圖看清市集有什麼「打卡位」及小朋友「玩樂設施」：

打卡位之一：土耳其風休閒角落。(文化動力提供)

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多少個周末，你都處於不安難過惶恐之中？沒跟家人朋友放鬆過、遊玩過？也許你已太累吧，是時候需要輕鬆一下，放緩一下繃緊的神經吧。

盈匯坊暑假市集——夏祭

地點：盈匯坊The Richfield

地址：元朗錦田吉慶圍236 號盈匯坊（錦上路B出口步行約2分鐘）

日期：即日至9月1日（逢星期五、六、日）

時間：12:00pm-9:00pm