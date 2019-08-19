【微波爐】少女叮蛋險失明　10樣不宜入微波爐食物栗子芹菜都唔得

微波爐可算是家家戶戶都會擁有的家電，因微波爐加熱食物十分方便，是都市人解決三餐的必備良伴。不過並非所有食物都可以放進微波爐，一不小心就會好像這位英國少女，因為叮雞蛋險令自己永久失明！除了雞蛋，其實還有什麼是不建議放進微波爐加熱呢？

綜合外媒報道，一名22歲的英國女子Bethany Rosser於上星期二（8月6日）把兩隻雞蛋放入微波爐，並按網上食譜的指示用鹽，以防雞蛋爆裂。她稱雞蛋在微波爐時是完好無缺，直到從微波爐取出雞蛋時，雞蛋隨即爆裂，蛋液及蛋殼濺向她的臉。

叮雞蛋而爆炸的情況有很多，有從微波爐拿出來後，輕輕用筷子觸碰後爆開；亦有在微波爐內爆開，爆炸程度足以令門直接撞開。（VGC）

事實上Bethany是知道叮雞蛋會有爆裂的機會，但她在網上搜尋過後，發現叮蛋時加上鹽會令雞蛋不爆炸，所以她也決定試一次，怎料雞蛋爆裂令自己臉部燙傷，並出現脫皮情況，右眼受傷，視力模糊。診斷過後醫生指，她右眼視力受損，有可能永久失去視力。

為什麼叮雞蛋會爆炸？

由於蛋殼並不透氣，內裏的水會變成水蒸氣，體積就會膨脹高達1600倍，令蛋殼內的壓力提高，繼而造成膨脹而爆炸。即使先打蛋不連蛋殼將蛋放入微波爐，蛋黃上的簿膜亦有機會令蛋密封不透氣，使雞蛋爆炸。

因雞蛋內部含有水分，當中以生蛋水分最多，水被微波加熱變成水蒸氣時，體積就會膨脹高達1600倍，令雞蛋爆炸造成危險。（資料圖片）

什麼是不宜放進微波爐加熱？

除了雞蛋外，亦有不少器皿及食物是不能放進微波爐加熱的，按圖看10種不宜放進微波爐加熱的食物和器具，謹記以下幾點以免因一時之快令自己受傷。

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資料參考：Metro / Live Science