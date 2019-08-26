【飲食熱話】日本節目示範「透明薯片」製法　外表似膠味道就...

這幾年愈來愈多「透明」食品，大多數都由日本人發明，包括透明奶茶、透明醬油、透明啤酒等，最近在一個日本節目上，還看到了主持人親自製作的「透明薯片」！除了薯仔外，原來還添加了另一樣東西，到底外表像塑膠般的透明薯片，吃起來又好不好味？

日本節目《生活小貼士》經常介紹不同的小秘技，讓家居生活更方便。第3集中，主持人就連同幾位小朋友進行實驗，測試能否成功用5種材料炮製出透明薯片，結果真的成功，主持人沒想過有生之年居然可以試到「晶瑩剔透」的薯片。能使薯片變透明的，原來就是每個人家裡都有的生粉，以下就會介紹各種所需材料、步驟和背後原理。

薯片的確是透明，上面有些氣泡，看上去感覺像塑膠。（《生活小貼士》節目截圖）

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薯片能變成透明，背後絕對有科學根據，以下就會解釋為何薯仔加生粉能變成透明。

到底透明薯片吃起來味道如何？主持人在煮粉漿時已經說過感覺不好吃，他吃完一啖之後，更是面有難色地說：「好難食呀！」相信是因為味道太淡所致，記者認為節目組所下的薯仔太少，相反生粉是薯仔的幾倍分量，而生粉本身沒有味道，難怪吃起來不討人歡喜，不知道調整兩者的比例，能否力挽狂瀾？不過節目組也提出了補救方案，經分析後，他們說：「今次只用了鹽調味，所以可能不夠味道，如果再加調味，例如紫菜或清湯粉，相信效果更好。」如果是懶人的話，記者認為加一包「Shake Shake粉」或許都可以做到這個效果！

透明薯片確實有噱頭有玩味，但薯仔含量很少，吃起來始終不及平日的薯片般薯味濃郁，感覺不夠過癮。如果你想親自製作薯片的話，其實用微波爐已經可以，歡迎參考以下食譜：