【入廚貼士】漢堡扒鬆軟多汁的技巧　日本家務達人示範7個步驟！

漢堡扒很多人都喜歡吃，也是不少入廚新手會挑戰的菜式之一，看似難度不高，一般將手打或免治肉、雞蛋、麵包糠、洋葱與調味料等搓勻，煎香就可以了。大家心目中好味的漢堡扒是怎樣？個人認為鬆軟、多汁絕對必須，而在日本綜藝節目中，一位精於家務的「家務A夢」就示範了一個符合以上條件的漢堡扒，而且還非常健康，大家一定要學起來！

在日本綜藝節目《生活小貼士》（得する人損する人）第一集中，請來了曾出書分享家務百科的松橋周太呂做嘉賓，他的暱稱「家務A夢」由「多啦A夢」演變而來，本身精於各種生活小智慧，亦私藏了不少煮食心得。

松橋周太呂本身是位搞笑藝人，當他化身家務達人出動時，就有「家務A夢」稱號。（《生活小貼士》節目截圖）

節目上他到訪一位女藝人的家，用雪櫃的常備材料製作出一個爆汁漢堡扒，只要一切開，肉汁簡直如泉湧！他分享了自家的漢堡扒烹調秘訣，其中兩樣必備工具是冰格和冰豆腐。

究竟「家務A夢」的漢堡扒有何特別技巧？請按下圖睇詳細步驟及最後的完整食譜：

這塊漢堡扒乍看不太特別，但再看下去就知有何乾坤，他集Juicy、鬆軟和健康於一身！（《生活小貼士》節目截圖）

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主持人把漢堡扒切開，馬上見到肉汁滲出來！（《生活小貼士》節目截圖）

除了外景的嘉賓和主持人食得到，家務A夢也為錄影廠的嘉賓製作出這個特製爆汁漢堡扒，嘉賓試吃後嘖嘖稱奇，有以下評價：「肉汁多到流出來！」「是高級餐廳的味道！」「這塊漢堡扒比平日清淡，一點也不油膩。」「和風蘑菇醬汁無論配甚麼食材都一樣適合！」最好笑的是男主持笑稱漢堡扒的爆汁效果有如爆水喉，並笑謂：「如果這是水喉，我一定要找人維修了。」