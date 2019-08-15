【入廚貼士】生蛋拌飯6步驟完美示範　專家分享蛋黃脹卜卜之謎

生雞蛋飯是日本人的國民級食物，一碗白飯、一隻生雞蛋、醬油或是加少許葱花，輕易就予人幸福的味道。儘管材料簡單，但日本人還是努力變奏，創作出多個「究極版本」，如煮蛋煮到出神入化的「三星侍蛋師」友加里，就在節目上分享她的心得，6個步驟完美示範！

生雞蛋醬油拌飯，在日本被稱為「TKG」，因為它的日文拼音是「Tamago Kake Gohan」，日本人甚至為這個飯研製出多種專用醬油，又或是專門製作TKG的食具，全都大受歡迎。

記者以前都試過在家自己做生雞蛋拌飯，但真的只是把一隻生蛋鋪在飯面，原來日本人是將蛋白與蛋黃分開的。綜藝節目《生活小貼士》（得する人損する人）其中一集，就請來有「三星侍蛋師」資格的藝人友加里，分享她的究極生雞蛋拌飯小貼士！

生蛋拌飯絕對是日本的國民級美食，早、午、晚餐都有機會吃到！（Pixabay）

蛋汁如此濃厚的雞蛋飯，被譽為是「究極生蛋拌飯」。（《生活小貼士》節目截圖）

究竟她做的生雞蛋拌飯，有甚麼超好味的秘訣？請即按下圖：

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嘉賓們一人一碗試食由友加里的秘方製成之生蛋拌飯。（《生活小貼士》節目截圖）

藝人多部未華子吃完大讚非常美味，跟往常的生蛋拌飯不一樣。（《生活小貼士》節目截圖）

網友對片段中的生蛋拌飯都大感興趣，隔住螢幕都想食，不過也有人對生吃雞蛋感到抗拒，還笑言生蛋白似足鼻涕！

請按下圖睇網友留言：

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留言中網友擔心有細菌滋生或其他衛生問題，其實不無道理，之前都有發生過吃炒滑蛋或生雞蛋導致食物中毒的個案，所以並非隨便買隻蛋就可以製作生蛋拌飯，建議盡量購買經過巴士德消毒法，即用60-90°C短暫加熱方式去殺菌的雞蛋。如果想睇更多安全食用雞蛋的貼士，可參閱下文：

【食物安全】兩月內47人食滑蛋致食物中毒 即睇雞蛋貯存貼士

資料來源：《生活小貼士》