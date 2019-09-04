【美亞開倉】廚具大減價鑊鏟$5煲鍋14件套裝$169　猴頭菇香米半價

廚具開倉，煲煲罉罉、碗碗碟碟、蒸炒烤燉焗中西式大大細細入廚用品大曬冷！美亞一年一度的開倉月，更由人氣產品到倉底貨、名牌樣辦等平時沒登場的都傾巢而出，最低5蚊有交易，$169有鍋有煲14件，還有醬料麵食清潔用品，甚至枕頭一樣齊齊減。 攝影：鄒家鳳

觀塘旗艦店開倉，猶如真的走入偌大貨倉選購貨品。

廚具大減價，無論有多少間店舖舉行，或一年舉行多少次，每次都一樣人頭湧湧，像逛超市一樣，買不買都來打探行情，不過，最後都可能是難抵誘惑，守不住荷包。別說平過十蚊店的$5鑊鏟，4個大小不同的煲和2個柄鍋、4個玻璃蓋、4個鏟勺配件也只是$169！一個24厘米平底煎鍋50元有找！誰會不心動？

這隻不黏萬用鍋24厘米$49（原價$219），約22折，精選推介之一，留意有「嘴」設計，方便傾倒流質菜式。

按圖看清開倉精選「廚具」：

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按下圖看清開倉「廚具配件」及「焗爐用品」：

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位於觀塘的美亞旗艦店算是廚具的百貨店，廚房用得上的東西都齊全，不只廚具，廚房除臭劑、手套、清潔液、旅行篋等也有。還闢出一角專賣食品醬料海味等。添新廚具沒地方放置？不少人會轉移至食物，食物吃完便會消失，罪疚感也即時消失！猴頭菇半磅及333克花菇王原價$536，現售$245、老媽拌麵5個裝，原價$56件，開倉價2件才$58！

猴頭菇半磅袋裝及333克花菇王$245（原價$536），約46折。店舖內傳來陣陣香味，是推廣阿姐在燜冬菇讓顧客試食。

按下圖看清開倉「醬料美食」及「廚房清潔用品」：

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美亞廚具2019年度開倉：

日期：即日至9月30日

時間︰星期一至日上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

*特設2小時免費泊車服務