【紫薯冰皮月餅食譜】低卡低脂抗氧紫薯　製月餅簡單方便健康清甜

教煮
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吃月餅的日子又到了！每年這個時候，總會應節整月餅，焗爐晚晚開開閂閂、鹹蛋黃剩下的蛋白煲湯也煲不完……其實，做冰皮月餅不就方便得多？不用焗不用待麵糰休息…用上預拌冰皮粉，只需炮製喜歡的餡料便可。人氣紫薯，低卡低脂抗氧化，今年就用它炮製一個個健康月餅吧！

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

場地提供：美亞廚具

月餅做法，有深有淺，對於入廚新手來說，還是建議皮和餡之間，選一樣買現成的，例如蛋黃蓮蓉月，餅皮自己搓，蓮蓉到店舖買好了。紫薯冰皮月餅，冰皮用上預拌粉，只需加水、固體油搓便可；紫薯蓉則親手做，蒸熟壓蓉後加椰漿、澄麵、油等，再在白鑊煮勻拌乾，這樣紫薯蓉更易定型，不會軟爬爬，包入冰皮、壓模等更容易，雪凍了進食更美味。

紫薯月餅冰皮月餅

紫薯，是Sweet Potato，屬甘薯類，但跟紫心番薯不同。紫心番薯是Yam，與淮山、香芋是近親。外表看來，紫薯表皮較光滑，內外都是紫色，頭或尾較尖；紫心番薯較粗糙，皮或有啡色，視乎產地而定。切開看，紫薯整片肉都呈紫色，紫心番薯顧名思意，紫色由中心出發，或帶點白，質感像淮山。

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紫薯每100克約86千卡和4.2克糖，紫心番薯則約102千卡和5克糖。無論在卡路里或糖分紫薯都比紫心番薯低。

紫薯冰皮月餅食譜

健康小貼士：

紫薯，看其色澤深紫，就知含豐富花青素，約佔整體0.5%，花青素是天然抗氧化劑，對抗自由基的功效更是維他命C的20倍、維他命E的50倍。其良好的膳食纖維有助腸道健康，防止便秘。當中的維他命A、C也不少，能改善視力、有助降低血壓及患癌的機會等。

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食譜 紫薯冰皮月餅（冷）
材料

冰皮粉150克、凍水150毫升、固體植物油15克

紫薯餡料：紫薯250克、糖25克、椰漿40毫升、澄麵25克、水20毫升、植物油 40毫升

用具：迷你月餅模具
做法 1. 紫薯去皮，切開約3件，以中大火蒸熟約20-30分鐘。
2. 把紫薯壓成蓉，混入糖、澄麵、椰漿、水，再放油拌勻。
3. 把紫薯蓉放入不黐鍋，以白鑊用中小火炒拌至乾身，盛起待涼放入雪櫃備用。
4. 冰皮粉加入冷水拌勻成粉糰，加入固體植物油搓勻至麵糰光滑。
5. 冰皮粉糰分成小圓，每粒約23克。取出紫薯蓉也分成小圓，每粒約33克，搓成圓球狀。
6. 把冰皮糰壓扁成圓形，放入紫薯餡包裹搓圓，放入月餅模內壓出月餅形狀即成，放雪櫃冷藏後進食更佳。

 

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