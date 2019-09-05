【飲食熱話】製冰神器一次整40粒冰塊　快速結冰應用熱水？

在香港這個仿佛沒有冬天的地方，凍飲是令身體體溫下降的一個方法，傳統的製冰格都很難取出冰塊，而且想飲凍飲時遇上雪櫃中沒有足夠冰塊的話可謂束手無策。如果家中有這款矽膠製冰神器「ICE GENIE」，除了一次可以製作40粒冰塊之外，只要輕輕一壓就可以取出冰塊，非常方便！而且仲有一個方法可以加速製冰時間。

「ICE GENIE」的設計是來自一間美國科創公司All Star Innovation的，創作理念是因為冰塊在傳統的製冰格內都不輕易取出，而且儲存時也比較麻煩，一次也不能製作太多，非常不方便。「ICE GENIE」便是為了解決此問題而出現，它的外形呈圓桶形，分為2層。只要將膠內層放入後，再沿著邊緣注入水後放入冰箱即可。

按圖看「ICE GENIE」的使用方法及賣點：

+ 4 + 3 + 2

「ICE GENIE」的桶更附上一個蓋子，保存更方便，同時節省雪櫃的位置。不再像以前用傳統製冰格，沒有封口一個一個疊上去。「ICE GENIE」更可搖身一變，變成冰桶，只要保留膠內層將飲品放進去便成一個保冷冰桶。

快速結冰法！

儘管沒有製冰神器「ICE GENIE」，凍飲都是需要冰塊的，有時候煮食過冷河都需要冰水。但是製冰需時，光是等待的時間都由非常想飲到不想飲了。那麼有什麼方法可以加速結冰時間，不用等待太久呢？原來用熱水來製作冰塊比用凍水的更快！

按圖看試驗結果及當中原因：

「ICE GENIE」在Amazon.com有售，一個為USD$15.99，不知道你會否有興趣購買一個？

資料參考：《開心大發現》、《Allstar Products Group》