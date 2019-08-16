【飲食熱話】便攜雪糕保溫杯保冷8小時　野餐出海食雪糕不怕溶

雪糕人人愛吃，在熱到不行的炎夏，真想隨時隨地都食到雪糕！平時行街或是在家，要食雪糕當然容易，但進行戶外活動，卻不是到處都找到雪糕店，若自備雪糕肯定很快溶掉，除非你順道把冰櫃、雪種都帶出門吧！近日便有位美國人發明了一個「雪糕保溫杯」，只要將雪糕裝進杯內，你想野餐、出海、露營時食到凍冰冰的雪糕都完全冇難度！

來自美國的Jordon Stern熱衷戶外活動，駕著露營車跟朋友四圍去，2017年的某次公路旅行，他看著手上的保溫咖啡杯忽發奇想：「既然真空絕緣的科技可以為咖啡和飯餸保溫，何不應用到雪糕杯上？」坊間似乎沒有專為雪糕而設的保溫杯，索性由他來發明，從帶著雪糕杯雛形上山下海，溶過很多很多杯雪糕後，又重新設計、再次研發......直至年半後，終於設計出現階段的作品「Ice Cream Canteen」，Jordon稱之為「全球首個雙重真空絕緣雪糕杯」，身邊朋友一致好評！

保溫杯有3隻顏色，分別是薄荷綠、銀和白，你買多過一個的話，可交換不同顏色的杯蓋襯色使用。（圖片來源：Ice Cream Canteen）

Ice Cream Canteen雪糕保溫杯的隔熱和隔水能力特強，平時的雪糕杯一遇熱便會溶，但這個杯即使放在火種旁邊，雪糕也沒有溶化跡象。Jordon指這個杯的杯蓋用不銹鋼做，真空隔熱效果比膠杯蓋好，一般可保溫達4小時，若保溫杯冷藏過的話，保溫時間更可長達8小時。他坦言雪糕種類與原材料都會影響到保溫情況，如果是非奶類雪糕或雪葩，保溫時間會比奶類雪糕或意大利雪糕較長。

左邊是普通的杯裝雪糕，一燒便爛溶掉，右邊是用保溫杯裝住的雪糕，杯身很耐熱，毫無異樣。（圖片來源：Ice Cream Canteen）

Ice Cream Canteen一般可保溫4小時，若雪藏過的話，甚至可將保溫時間延長至8小時。（圖片來源：Ice Cream Canteen）

平時的杯裝雪糕設計都是上闊下窄，這款杯可放得下美國以至不同地方的過千款雪糕，如：Haagen-Dazs、Ben and Jerry’s等，Jordon坦言將來會看銷情，再試Ice Cream Canteen與更多不同雪糕杯的相容性。有人問：「如果我買了一大桶雪糕，直接把雪糕舀進去保溫杯內，又是否可以呢？」這是絕對冇問題的！

保溫雪糕杯的最大賣點，就是無需帶著雪種或雪櫃四圍走，只需一個杯就吃到冰凍雪糕，即使在超級市場買完雪糕，也不必急急腳趕回家。平時安坐家中，睇戲想慢慢嘆雪糕都可以使用這個杯，毋須直接拿著凍冰冰的杯裝雪糕，去室外的話當然更能大派用場。請按下圖睇更多可以活用Ice Cream Canteen雪糕保溫杯的場合：

+ 8 + 7 + 6

雪糕保溫杯定價約50美元（約港幣$392）一個，Jordon上月底透過kickstarter眾籌，設有早鳥優惠，原本他預計1個月內集資2萬美金，想不到4日就火速達標，現時已有過千人認購，籌得7萬多元美金，預計接下來的兩個月生產，2020年3月就到貨。

如果香港都有得賣這個杯，你又會想擁有一個嗎？