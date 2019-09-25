【飲食熱話】秋刀魚正確食法　日本網民示範15秒取出原條魚骨！

秋天是盛產秋刀魚的季節，魚兒從9月起游到日本北部的水域，因此10至12月的秋刀魚尤其肥美，不過秋刀魚的魚骨幼細，不慎吞下就會哽喉。日本網友最近就拍片示範秋刀魚的正確食法，只需15秒就能完整起出魚骨，之後慢慢細嘗燒秋刀魚的味道，其他人看完都驚嘆：「想不到我活了21年才知道秋刀魚是這樣吃的！」

秋刀魚食法多樣，可以是刺身、燒烤甚至是炸秋刀魚，先撇開其苦澀味，單是食秋刀魚時要挑走魚骨已讓人頭痛。曾在日本餐廳吃秋刀魚刺身，廚師已細心地去走魚骨，但作為食客當然不像師傅般手起刀落。

日本餐廳的廚師用靈活刀功為秋刀魚起骨，並非我們一般人做得到，但其實無刀一樣可以去骨。（資料圖片）

twitter有位網友就分享自己的食秋刀魚秘技，用大約15秒時間，就成功令魚骨肉分離，剩低一條啖啖肉的秋刀魚。請按下圖看看他是如何做到的：

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原片在twitter已有270萬人睇過，逾10萬人分享影片，網民都對於這個方便快捷的方法嘆為觀止，但亦有人嫌棄這樣吃秋刀魚，可能還會有細骨留下，與魚蓉混在一起，吃的時候更易卡在喉嚨，於是提議出自家方法。

請按下圖睇網友評論：

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有人怕秋刀魚的苦味而對它避之則吉，其實苦味是可以除走的，不妨參考以下文章的教學：

【急凍秋刀魚】平民食材護心抗衰老 怎樣處理無苦味？