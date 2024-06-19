提子保存｜日水果店長教3步提子保鮮一周不變質　錯1步失營養甜味

日本水果Cafe名店「Fruit kitchen歩乃果」上月開通了twitter帳戶，店長分享了讓提子保持甜度、延長保質期的小心得，短片獲過百萬人觀看！



提子保存貼士 農民智慧延長保鮮1星期

大阪水果Cafe「Fruit kitchen歩乃果」早年因售賣時令水果甜品而火紅，還開設了Ｘ（twitter）帳戶，除了推廣餐牌上的美食外，也會分享一些處理水果的小技巧。店主就曾圖文並茂教大家儲存提子的方法，聲稱是來自農民的智慧，只要照著做，提子會更耐放，保質期延長1星期，慢慢吃都不怕變壞。

提子營養價值高，提子皮的白藜蘆醇更可防止類風濕關節炎的細胞增生，原花青素亦能減輕發炎症狀。（Unsplash）

請按下圖睇延長提子保質期的方法：

1. 剪提子

用剪刀逐粒提子剪出來，但一定要保留少許枝梗，不要全剪掉。

剪走枝梗是絕對錯誤的做法，因為這樣會使水分和果香流走，也令果肉更易腐爛。若要保留甜度的話，必須保留枝梗。

2. 保持乾爽

要保持提子表皮乾爽，不要弄濕，否則容易腐爛，食之前才清洗也不遲。

3. 密實封存

將提子放到密實盒儲存，放在通風處甚至雪櫃，可保存1星期或以上。

儘管學會了撕提子皮的方法，但就有人指出，提子連皮食營養更豐富，其白藜蘆醇有降血脂、抗血栓、預防動脈硬化等作用。（GettyImages）

提子去皮技巧

過百萬網友都看過這段影片，大讚小貼士相當有用，更反提議冷藏在冰格，結冰後的提子更好吃！除此之外，店主亦分享了搣提子皮的技巧，原理跟搣番茄皮差不多。

請參考下圖看看如何更易撕出提子皮：

1. 先煲滾熱水，浸提子大約5秒。

2. 撈起提子，立即浸在冰水中5秒。

3. 用手攪拌以盡快為提子降溫，之後便可輕鬆撕去提子皮。

店主指出，如果沒浸水去剝，有機會連肉撕走，吃到的果肉較少。若浸過水，經冷縮熱脹會更易去掉提子皮，也食到大大粒果肉。



參考資料：フルーツキッチンほのかtwitter