【袪濕食療】紅豆、赤小豆傻傻分不清？　其中一種便秘者忌食

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香港的夏天是出名又濕又熱，夏天除了清熱外，亦要注重去濕。大家稍為認識的袪濕食物有薏米、冬瓜等，而紅豆和赤小豆是經常被人混淆的袪濕食材。今天就為大家分辦一下兩者。

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外形

赤小豆：豆身修長，顏色為暗棕紅色，久煮不爛。

紅豆：豆身橢圓形，深紅色，易煮爛。

功效

赤小豆：屬微寒，利尿袪濕，消腫解毒，袪濕力較紅豆好。

紅豆：屬微温，健脾和胃，清熱解毒、利尿消腫，功效較温和。

禁忌

赤小豆：消瘦、尿多、腸燥便秘者忌食。

紅豆：胃腸較弱的人不宜多食。

胃腸較弱的人不宜多食紅豆。（gettyimage/視覺中國）

營養學上，紅豆和赤小豆不單低脂和高纖，蛋白質、鎂、磷、鉀含量也十分豐富。但腎功能較弱的人便要留意食量，因腎臟排鉀能力變差，很容易會造成血中的鉀離子濃度上升，有機會出現四肢無力，頭暈、沒有精神等情況。

紅豆與赤小豆外形雖相似，但功效不同。（作者提供）

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「紅豆VS赤小豆」​】

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