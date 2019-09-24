【袪濕食療】生、熟、洋薏米功效大不同　了解自己體質對症下藥

相信大家對「薏米」並不陌生，但經常會聽到的生薏米、熟薏仁或洋薏米，那它們到底是有什麼關係呢？

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薏苡仁（薏米的中藥名）會根據炮製加工方法而有不同，分為生或熟薏仁。生薏米是未經炒製，而熟薏米經炒製後，會減低寒性。

生薏米：

屬性偏寒。禾本科植物薏苡的乾燥成熟種仁。顏色灰白，圓形，質地堅硬，有一條寬而深的縱溝。

功效：利水袪濕，袪濕力較其他薏米強。

生薏米袪濕力較其他薏米強。（資料圖片）

熟薏米：

屬性平和。經炒製後的熟薏仁形狀較生薏仁大，呈灰白色，質感較鬆散及輕。

功效：補脾止瀉，補脾力較好。

熟薏米補脾力較好。（資料圖片）

洋薏米：

屬性為涼。是磨去殼皮的大麥，狀如白米粒，呈灰黃色。

功效：只是食物，但含豐富纖維，有助腸道蠕動。

洋薏米含豐富纖維，有助腸道蠕動。（Gettyimages／視覺中國）

因為生薏米偏寒，所以坊間常配上熟薏米，減低生薏米的寒性。大家下次買薏米時，要記得選擇適合自己體質的薏米。

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「薏米大不同」​】

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